Um homem de 54 anos desapareceu após ser arrastado pela correnteza e submergir na Cachoeira do Novo Mundo, na região do Pico dos Marins, em Piquete, na tarde deste domingo (21).

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima é Nilson Antonio de Assunção, de 54 anos. O desaparecimento ocorreu por volta das 17h30 de domingo e foi comunicado às autoridades às 21h43. O caso foi registrado no plantão policial de Lorena como desaparecimento de pessoa.

Como foi o desaparecimento