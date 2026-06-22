Uma carga de 2.200 calçados, possivelmente falsificados, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 30 da BR-459, em Lorena.

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A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (20), quando a equipe abordou um caminhão ocupado por duas pessoas. O condutor alegou que apenas realizava o transporte e não era dono da carga. Ele também não possuía nenhum documento fiscal relativo à mercadoria.