24 de junho de 2026
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FISCALIZAÇÃO

PRF apreende 2.200 calçados com indícios de falsificação no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Motorista transportava 2.200 calçados sem documento fiscal e com indícios de falsificação
Motorista transportava 2.200 calçados sem documento fiscal e com indícios de falsificação

Uma carga de 2.200 calçados, possivelmente falsificados, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 30 da BR-459, em Lorena.

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A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (20), quando a equipe abordou um caminhão ocupado por duas pessoas.  O condutor alegou que apenas realizava o transporte e não era dono da carga. Ele também não possuía nenhum documento fiscal relativo à mercadoria.

Em vistoria, os policiais localizaram diversos produtos com características visuais de marcas conhecidas, como Adidas, Mizuno, Nike e Lacoste. Os produtos apresentavam indícios de falsificação.

Toda a mercadoria foi apreendida e os dois homens foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Lorena.

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