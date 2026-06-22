A Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher em flagrante por tráfico de drogas após apreender 78,25 quilos de cocaína e cerca de meio quilo de maconha na noite de domingo (21), em uma residência na Vila São Benedito, em Pindamonhangaba.
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Segundo o boletim de ocorrência, equipes realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima informando que um imóvel na rua Padre José Orlando Siqueira do Amaral estaria sendo utilizado para armazenar uma grande quantidade de entorpecentes destinados ao tráfico.
Ao chegarem ao endereço, os policiais viram um homem correr para o interior da casa ao notar a aproximação da viatura. Ele foi acompanhado e abordado no imóvel, onde também estava uma mulher. Inicialmente, ambos negaram a existência de drogas, mas autorizaram a entrada dos policiais para a realização de buscas.
Durante a vistoria, os agentes encontraram grandes quantidades de cocaína armazenadas em tonéis, sacos de aproximadamente um quilo e porções já fracionadas para venda, além de um tijolo de maconha.
Também foram apreendidos cerca de 4 mil tubos do tipo eppendorf utilizados para embalar drogas, cinco balanças de precisão, materiais para embalagem, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, dois celulares e R$ 130 em dinheiro.
Drogas apreendidas
De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos 78,25 quilos de cocaína, distribuídos em diferentes embalagens, além de 523 gramas de maconha. O material foi submetido à perícia, que confirmou resultado positivo para cocaína e maconha.
Ainda conforme o registro policial, os dois suspeitos admitiram informalmente que recebiam dinheiro para armazenar os entorpecentes na residência, mas não revelaram quem seria o proprietário da carga. Em depoimento formal, ambos permaneceram em silêncio, acompanhados por advogado.
Diante da quantidade de drogas, dos materiais apreendidos e das circunstâncias da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do casal por tráfico de drogas. O homem tem 21 anos e a mulher, 20 anos.
A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo o delegado responsável pelo caso, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida indica possível ligação dos investigados com uma organização criminosa, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.