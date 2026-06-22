A Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher em flagrante por tráfico de drogas após apreender 78,25 quilos de cocaína e cerca de meio quilo de maconha na noite de domingo (21), em uma residência na Vila São Benedito, em Pindamonhangaba.

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Segundo o boletim de ocorrência, equipes realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima informando que um imóvel na rua Padre José Orlando Siqueira do Amaral estaria sendo utilizado para armazenar uma grande quantidade de entorpecentes destinados ao tráfico.