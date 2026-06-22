Um carro foi atingido por um trem na linha férrea, no bairro Piracangaguá, em Taubaté. O acidente ocorreu no domingo (21), após o veículo cair no vão entre dois viadutos, parando sobre a ferrovia. O maquinista não sofreu ferimentos e o motorista de 19 anos teve escoriações no corpo e na cabeça.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem conduzia um Peugeot 408 quando perdeu o controle do veículo ao sair da Rodovia Presidente Dutra e acessar a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. O carro despencou no espaço entre as duas pistas elevadas, caindo na altura do quilômetro 353 da ferrovia.
Por volta das 6h20, uma composição ferroviária trafegava pelo trecho no sentido São Paulo quando o maquinista visualizou o carro na pista. Apesar de ter acionado os protocolos de emergência com buzina, faróis e os freios de emergência, a distância não foi suficiente para evitar a colisão.
Após o choque, o maquinista desceu do trem, mas não localizou nenhuma vítima no entorno.
Motorista é localizado
Durante uma varredura nas proximidades, um agente de segurança localizou o motorista do carro caído perto do alambrado de uma empresa siderúrgica vizinha. O jovem apresentava diversas escoriações no corpo e na cabeça, mas estava consciente e confirmou que dirigia o automóvel no momento da queda.
O (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados e a vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté para atendimento médico. O trem teve danos no corrimão lateral esquerdo, mas, como os trilhos não ficaram obstruídos, o trem foi liberado para seguir viagem.