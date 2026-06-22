Um carro foi atingido por um trem na linha férrea, no bairro Piracangaguá, em Taubaté. O acidente ocorreu no domingo (21), após o veículo cair no vão entre dois viadutos, parando sobre a ferrovia. O maquinista não sofreu ferimentos e o motorista de 19 anos teve escoriações no corpo e na cabeça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem conduzia um Peugeot 408 quando perdeu o controle do veículo ao sair da Rodovia Presidente Dutra e acessar a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. O carro despencou no espaço entre as duas pistas elevadas, caindo na altura do quilômetro 353 da ferrovia.