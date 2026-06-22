A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Jardim Primavera, em Guaratinguetá, na noite de sábado (20). A ação foi realizada por equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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De acordo com a corporação, os policiais faziam patrulhamento preventivo pela região quando avistaram os dois suspeitos em atitude considerada típica do tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação das equipes, os adolescentes tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e abordados.