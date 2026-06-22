A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Jardim Primavera, em Guaratinguetá, na noite de sábado (20). A ação foi realizada por equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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De acordo com a corporação, os policiais faziam patrulhamento preventivo pela região quando avistaram os dois suspeitos em atitude considerada típica do tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação das equipes, os adolescentes tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e abordados.
Durante a revista, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 559 porções de cocaína, 220 pedras de crack, 45 porções de maconha, 31 porções de haxixe, além de um aparelho celular.
Os adolescentes foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após serem ouvidos pela autoridade policial, ambos foram liberados aos seus responsáveis legais, conforme prevê a legislação para menores de idade.