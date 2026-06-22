24 de junho de 2026
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa libera detergente e Ypê recolhe lava-roupas líquido

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ Anvisa
Anvisa libera detergentes e desinfetantes Ypê
Anvisa libera detergentes e desinfetantes Ypê

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou uma nova resolução que libera os detergentes e desinfetantes da marca Ypê produzidos pela Química Amparo Ltda.

A publicação ocorreu no DOU (Diário Oficial da União), na manhã desta segunda-feira (22) e contempla os produtos produzidos a partir de 1.º de janeiro de 2026, que estavam suspensos desde abril.  Os lotes afetados têm numeração final 1.

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A liberação ocorreu após apresentação de laudos satisfatórios. Confira a lista dos produtos liberados:

Lava-louças (detergentes)

  • Lava-louças com enzimas ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  •  Lava-louças concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê toque suave

Desinfetantes

  • Bak Ypê
  • Pinho Ypê

Recolhimento voluntário

A Ypê informou que fará o recolhimento voluntário de lava-roupas líquidos fabricados até 31 de março deste ano. Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva.Veja quais são os produtos:

Lava-roupas

  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
  •  Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act

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