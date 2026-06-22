A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou uma nova resolução que libera os detergentes e desinfetantes da marca Ypê produzidos pela Química Amparo Ltda.
A publicação ocorreu no DOU (Diário Oficial da União), na manhã desta segunda-feira (22) e contempla os produtos produzidos a partir de 1.º de janeiro de 2026, que estavam suspensos desde abril. Os lotes afetados têm numeração final 1.
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A liberação ocorreu após apresentação de laudos satisfatórios. Confira a lista dos produtos liberados:
Lava-louças (detergentes)
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê toque suave
Desinfetantes
- Bak Ypê
- Pinho Ypê
Recolhimento voluntário
A Ypê informou que fará o recolhimento voluntário de lava-roupas líquidos fabricados até 31 de março deste ano. Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva.Veja quais são os produtos:
Lava-roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act