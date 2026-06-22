O motociclista de 40 anos que morreu após colidir com outra moto no km 84,5 da rodovia Carvalho Pinto (SP-070), sentido leste, em Jacareí, foi identificado como Hidael Fernandes Barbosa.

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O acidente aconteceu por volta das 8h40 de domingo (21). O motociclista da segunda moto envolvida na colisão sofreu aparente fratura no braço direito.