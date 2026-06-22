Um acidente mobilizou equipes de resgate e interditou trechos da rodovia SPI 117-060, corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em Taubaté. A ocorrência envolveu um carro de passeio e uma carreta carregada com ácido sulfúrico na noite de domingo (21). Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido .

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De acordo com informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente foi registrado por volta das 20h36, no sentido sul da rodovia.