Um acidente mobilizou equipes de resgate e interditou trechos da rodovia SPI 117-060, corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em Taubaté. A ocorrência envolveu um carro de passeio e uma carreta carregada com ácido sulfúrico na noite de domingo (21). Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido
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De acordo com informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente foi registrado por volta das 20h36, no sentido sul da rodovia.
O condutor de um Renault Sandero trafegava pela faixa 1 de rolamento quando perdeu o controle da direção ao realizar uma curva. O veículo invadiu a faixa 2 e colidiu lateralmente contra uma carreta Mercedes-Benz
A carreta transportava uma carga de 13,9 mil litros de ácido sulfúrico, um produto químico perigoso, mas não sofreu danos e seguiu viagem normalmente.
Tráfego
Em decorrência dos bloqueios para socorro e limpeza, a rodovia registrou um congestionamento de dois quilômetros, entre o km 4 e o km 2, com reflexos no tráfego até por volta das 21h18
As duas pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas