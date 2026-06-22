24 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Carro colide contra carreta de ácido sulfúrico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Veículo colidiu contra carreta e capotou na pista
Veículo colidiu contra carreta e capotou na pista

Um acidente mobilizou equipes de resgate e interditou trechos da rodovia SPI 117-060, corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em Taubaté. A ocorrência envolveu um carro de passeio e uma carreta carregada com ácido sulfúrico na noite de domingo (21). Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente foi registrado por volta das 20h36, no sentido sul da rodovia.

O condutor de um Renault Sandero trafegava pela faixa 1 de rolamento quando perdeu o controle da direção ao realizar uma curva. O veículo invadiu a faixa 2 e colidiu lateralmente contra uma carreta Mercedes-Benz. Com o impacto da batida, o automóvel capotou e precisou de auxílio de um guincho da concessionária.

A carreta transportava uma carga de 13,9 mil litros de ácido sulfúrico, um produto químico perigoso, mas não sofreu danos e seguiu viagem normalmente.

Tráfego

Em decorrência dos bloqueios para socorro e limpeza, a rodovia registrou um congestionamento de dois quilômetros, entre o km 4 e o km 2, com reflexos no tráfego até por volta das 21h18.

As duas pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários