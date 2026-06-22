O Jacareí Rugby começou de forma avassaladora sua participação no Campeonato Brasileiro de Rúgbi 15 2026. Jogando em casa, no Campo do Balneário, em Jacareí, a equipe venceu o Nova Lima, de Minas Gerais, por 90 a 3, na estreia do Grupo C da competição nacional.
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Com o resultado, os jacarés somaram cinco pontos e assumiram a liderança da chave. A equipe mostrou superioridade desde os primeiros minutos e encerrou o primeiro tempo vencendo por 45 a 0. Na etapa final, manteve o ritmo forte e ampliou a vantagem até fechar o placar em 90 a 3. A única pontuação do time mineiro veio em uma cobrança de penal convertida com sucesso.
Entre os destaques da partida, Nicolas Azevedo foi o principal pontuador, com 23 pontos marcados, resultado de um try e nove conversões. Ariel Rodrigues também brilhou ao anotar 22 pontos, com quatro tries e uma conversão.
O próximo compromisso do Jacareí Rugby pelo Campeonato Brasileiro de Rúgbi 15 será no dia 4 de julho, novamente em casa, diante do SPAC. Antes disso, as equipes se enfrentam no dia 27 de junho, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. Já garantidos nas semifinais, os dois clubes disputarão a liderança do Grupo A.
Pela mesma chave do torneio nacional, o SPAC venceu o Pasteur por 36 a 33. Com isso, também conquistou cinco pontos na classificação, enquanto o Pasteur ficou com dois pontos de bônus. Os quatro times do Grupo C se enfrentam em jogos de ida e volta para definir os dois classificados ao Hexagonal Final.
Antes da partida principal, o Jacareí Rugby B entrou em campo pela terceira divisão do Campeonato Paulista e derrotou o Locomotiva, de Araraquara, por 79 a 9. Com o resultado, a equipe chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança da competição após duas rodadas.