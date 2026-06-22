O Jacareí Rugby começou de forma avassaladora sua participação no Campeonato Brasileiro de Rúgbi 15 2026. Jogando em casa, no Campo do Balneário, em Jacareí, a equipe venceu o Nova Lima, de Minas Gerais, por 90 a 3, na estreia do Grupo C da competição nacional.

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Com o resultado, os jacarés somaram cinco pontos e assumiram a liderança da chave. A equipe mostrou superioridade desde os primeiros minutos e encerrou o primeiro tempo vencendo por 45 a 0. Na etapa final, manteve o ritmo forte e ampliou a vantagem até fechar o placar em 90 a 3. A única pontuação do time mineiro veio em uma cobrança de penal convertida com sucesso.