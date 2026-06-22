Nove presos foram indiciados pela rebelião na Penitenciária 1 de Potim, entre sábado (20) e domingo (21), após uma crise que deixou dois detentos mortos, quatro feridos e 15 visitantes — 14 mulheres e uma criança — sem saída segura da unidade por cerca de 18 horas. A Polícia Civil lavrou as prisões em flagrante e pediu à Justiça a conversão das detenções em prisões preventivas.

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O boletim de ocorrência finalizado pela Polícia Civil tem 20 páginas e apresenta uma versão mais ampla do episódio. O documento reúne relatos de policiais penais que participaram da negociação, declarações dos quatro presos que sobreviveram às agressões, interrogatórios dos investigados, informações sobre imagens do sistema interno e as medidas adotadas após a retomada do controle da penitenciária.