24 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

SJC tem 23 vagas de emprego para área de vendas; Confira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 23 vagas de emprego disponíveis para a área de vendas e atendimento comercial. As oportunidades são para quem tem formação de nível fundamental e médio e abrangem vários níveis de experiência.

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O setor de comércio varejista e atacadista concentra a maior parte das contratações.

Confira

  • Atendente balconista: 10 vagas (com e sem experiência);

  • Vendedor interno: 4 vagas (com CNH na categoria B para visitas a clientes);

Assistente / auxiliar de vendas: 3 vagas (atendimento digital via WhatsApp, prospecção e digitação de pedidos);

  • Vendedor projetista de móveis planejados: 2 vagas (necessário domínio do software Promob);

  • Vendedor porta a porta: 1 vaga (atuação externa em condomínios residenciais);

  • Atendimento e vendas de alimentos (balcão/salão): 3 vagas (incluindo funções de garçom e barista).

    • Outras vagas

    O PAT tem mais de 400 vagas disponíveis para outros setores e áreas de atuação. Clique aqui para acessar a lista completa.

    Interessados devem comparecer à sede do PAT, na praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, até às 16h ou até a última senha.

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