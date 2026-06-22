O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 23 vagas de emprego disponíveis para a área de vendas e atendimento comercial. As oportunidades são para quem tem formação de nível fundamental e médio e abrangem vários níveis de experiência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O setor de comércio varejista e atacadista concentra a maior parte das contratações.