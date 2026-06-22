O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 23 vagas de emprego disponíveis para a área de vendas e atendimento comercial. As oportunidades são para quem tem formação de nível fundamental e médio e abrangem vários níveis de experiência.
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O setor de comércio varejista e atacadista concentra a maior parte das contratações.
Confira
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Atendente balconista: 10 vagas (com e sem experiência);
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Vendedor interno: 4 vagas (com CNH na categoria B para visitas a clientes);
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Assistente / auxiliar de vendas: 3 vagas (atendimento digital via WhatsApp, prospecção e digitação de pedidos);
Vendedor projetista de móveis planejados: 2 vagas (necessário domínio do software Promob);
Vendedor porta a porta: 1 vaga (atuação externa em condomínios residenciais);
Atendimento e vendas de alimentos (balcão/salão): 3 vagas (incluindo funções de garçom e barista).
Outras vagas
O PAT tem mais de 400 vagas disponíveis para outros setores e áreas de atuação. Clique aqui para acessar a lista completa.
Interessados devem comparecer à sede do PAT, na praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, até às 16h ou até a última senha.