Um homem de 54 anos desapareceu após cair na água e ser arrastado pela correnteza na Cachoeira do Novo Mundo, na região do Pico dos Marins, em Piquete, na tarde de domingo (21). O Corpo de Bombeiros fez o atendimento inicial e indicou uma nova etapa de buscas para esta segunda-feira (22), enquanto a Polícia Civil registrou o caso como desaparecimento de pessoa.
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O desaparecimento teria ocorrido por volta das 17h30. O registro policial foi aberto às 21h43 e concluído às 21h55 na Delegacia de Polícia de Lorena, responsável pelo plantão que recebeu a comunicação. A ocorrência ficou sob a circunscrição da Delegacia de Piquete.
Até a emissão do boletim, o homem não havia sido localizado. O documento não confirma morte nem classifica o caso como afogamento. A natureza registrada foi desaparecimento de pessoa, pois não existia confirmação sobre o paradeiro ou o estado da vítima naquele momento.
Homem desapareceu na Cachoeira do Novo Mundo
O homem foi à Cachoeira do Novo Mundo acompanhado por amigos para uma atividade de lazer. O local fica na região do Pico dos Marins, área montanhosa de Piquete conhecida por trilhas, rios, pedras e trechos com acesso mais difícil.
Após a chegada do grupo, ele e um dos amigos desceram em direção às últimas pedras existentes na área da cachoeira. O boletim não detalha a distância percorrida, a profundidade da água, a altura da queda ou as condições exatas das rochas.
Ao se aproximarem de uma pedra, os dois escorregaram e caíram na água. O amigo conseguiu segurar uma rocha, recuperar o equilíbrio e deixar o ponto onde havia caído. A vítima, porém, não alcançou um apoio e foi levado pela correnteza.
Amigo tentou salvar
O homem que estava com o desaparecido tentou alcançá-lo logo após a queda. Primeiro, ele se apoiou em uma pedra e conseguiu sair do local onde a água o atingia. Depois, procurou outro acesso para chegar até a vítima por um lado diferente.
A tentativa não teve êxito. De acordo com o depoimento, a correnteza arrastou a vítima antes que o amigo pudesse estabelecer contato físico ou oferecer algum objeto de apoio.
O amigo ainda manteve atenção sobre o trecho para acompanhar o deslocamento da vítima. Em determinado ponto, perdeu por completo o contato visual após o desaparecido submergir em uma parte mais profunda.
O boletim informa que o desaparecido não voltou à superfície diante das pessoas que estavam no local. O registro também não cita localização de roupas, calçados, documentos ou pertences na água ou nas margens.
Corpo de Bombeiros foi acionado
O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu à Cachoeira do Novo Mundo. A equipe fez os procedimentos iniciais de atendimento, ouviu as pessoas presentes e reuniu as informações necessárias para identificar o local da queda e o último ponto onde o homem foi visto.
Segundo o boletim, os bombeiros orientaram o grupo a retornar ao local no período da manhã seguinte para dar continuidade às buscas. O documento não informa quais recursos seriam empregados, quantos bombeiros participariam ou se haveria apoio de mergulhadores, cães, drones ou aeronaves.
As condições de visibilidade costumam ter peso decisivo nesse tipo de operação. A falta de luz natural dificulta a leitura da correnteza, a identificação de pedras, o deslocamento pelas margens e o trabalho em trechos de mata.