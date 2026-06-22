Um homem de 54 anos desapareceu após cair na água e ser arrastado pela correnteza na Cachoeira do Novo Mundo, na região do Pico dos Marins, em Piquete, na tarde de domingo (21). O Corpo de Bombeiros fez o atendimento inicial e indicou uma nova etapa de buscas para esta segunda-feira (22), enquanto a Polícia Civil registrou o caso como desaparecimento de pessoa.

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O desaparecimento teria ocorrido por volta das 17h30. O registro policial foi aberto às 21h43 e concluído às 21h55 na Delegacia de Polícia de Lorena, responsável pelo plantão que recebeu a comunicação. A ocorrência ficou sob a circunscrição da Delegacia de Piquete.