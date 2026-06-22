A pista sul no km 66,8 da Rodovia Presidente Dutra, entre Guaratinguetá e Aparecida, está interditada no sentido São Paulo (sul) devido a um acidente entre uma van e uma carreta.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência registrada na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 5h29, deixou uma vítima com ferimentos moderados.