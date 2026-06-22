24 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

AGORA: Colisão deixa um ferido e interdita pista da Via Dutra

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PRF
Acidente no km 66,8 da rodovia Presidente Dutra interditou a pista sul
Acidente no km 66,8 da rodovia Presidente Dutra interditou a pista sul

A pista sul no km 66,8 da Rodovia Presidente Dutra, entre Guaratinguetá e Aparecida, está interditada no sentido São Paulo (sul) devido a um acidente entre uma van e uma carreta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência registrada na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 5h29, deixou uma vítima com ferimentos moderados.

O trânsito segue fluido pelo acostamento, devido à presença dos veículos e ao atendimento de socorro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários