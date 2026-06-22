A avenida Dr. Eduardo Cury, no bairro Jardim das Colinas, em São José dos Campos, sofrerá interdição parcial para obras de drenagem de um empreendimento particular. A intervenção ocorrerá entre os dias 9 e 12 de julho de 2026, próximo ao nº 130 e também na altura do nº 607, na rua Maria Demétria Kfuri.
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No local, está sendo construído o empreendimento Innovation Residence & Mall, um conjunto de duas torres que reunirá apartamentos residenciais e estabelecimentos comerciais.
Rotas
Com o bloqueio na rua Maria Demétria Kfuri, haverá um desvio pela rua Nicolau Lefaif, com acesso à direita na rua Cel. Manoel Martins Júnior. O retorno será pela rua Victor Antônio Celeste, que será de mão dupla durante o período de obras.
Já a avenida Dr. Eduardo Cury, com bloqueio parcial, não exigirá desvio, mantendo o fluxo de veículos no sentido Urbanova.