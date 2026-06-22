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MOBILIDADE

Obras bloqueiam avenida Eduardo Cury e M. Demétria Kfuri em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Intervenções em vias para obras de drenagem entre os dias 9 e 12 de julho
Intervenções em vias para obras de drenagem entre os dias 9 e 12 de julho

A avenida Dr. Eduardo Cury, no bairro Jardim das Colinas, em São José dos Campos, sofrerá interdição parcial para obras de drenagem de um empreendimento particular.  A intervenção ocorrerá entre os dias 9 e 12 de julho de 2026, próximo ao nº 130 e também na altura do nº 607, na rua Maria Demétria Kfuri.

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No local, está sendo construído o empreendimento Innovation Residence & Mall, um conjunto de duas torres que reunirá apartamentos residenciais e estabelecimentos comerciais.

Rotas

Com o bloqueio na rua Maria Demétria Kfuri, haverá um desvio pela rua Nicolau Lefaif, com acesso à direita na rua Cel. Manoel Martins Júnior.  O retorno será pela rua Victor Antônio Celeste, que será de mão dupla durante o período de obras.

Já a avenida Dr. Eduardo Cury, com bloqueio parcial, não exigirá desvio, mantendo o fluxo de veículos no sentido Urbanova.

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