A avenida Dr. Eduardo Cury, no bairro Jardim das Colinas, em São José dos Campos, sofrerá interdição parcial para obras de drenagem de um empreendimento particular. A intervenção ocorrerá entre os dias 9 e 12 de julho de 2026, próximo ao nº 130 e também na altura do nº 607, na rua Maria Demétria Kfuri.

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No local, está sendo construído o empreendimento Innovation Residence & Mall, um conjunto de duas torres que reunirá apartamentos residenciais e estabelecimentos comerciais.

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