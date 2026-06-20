20 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PENITENCIÁRIA

Detento é feito refém em presídio de Potim; presos estão isolados

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Polícia Penal está mobilizada no presídio
Polícia Penal está mobilizada no presídio

Um detento foi feito refém por outro preso na tarde deste sábado (20), na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba. A unidade está superlotada, com 1.431 detentos para uma capacidade de 844.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Polícia Penal estão no local negociando a liberação do refém, de acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). Não há informações sobre o motivo da retenção.

Familiares que estavam no pavilhão onde ocorreu o caso também foram retirados como medida de segurança.

A SAP informou que não há registro de feridos até o momento. Como medida preventiva, os demais detentos foram recolhidos às celas e permanecem trancados.

O incidente aconteceu no acesso de saída de um dos pavilhões, no início da tarde. Após a ocorrência, a visitação foi suspensa em toda a unidade. Visitantes de outros pavilhões foram retirados do presídio.

As autoridades seguem acompanhando o caso, que permanece em andamento dentro da unidade prisional, que fica na Estrada Prefeito Élio Andrade Nogueira, no km 9,2, no bairro dos Correias.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários