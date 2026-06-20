Um detento foi feito refém por outro preso na tarde deste sábado (20), na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba. A unidade está superlotada, com 1.431 detentos para uma capacidade de 844.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Equipes da Polícia Penal estão no local negociando a liberação do refém, de acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). Não há informações sobre o motivo da retenção.
Familiares que estavam no pavilhão onde ocorreu o caso também foram retirados como medida de segurança.
A SAP informou que não há registro de feridos até o momento. Como medida preventiva, os demais detentos foram recolhidos às celas e permanecem trancados.
O incidente aconteceu no acesso de saída de um dos pavilhões, no início da tarde. Após a ocorrência, a visitação foi suspensa em toda a unidade. Visitantes de outros pavilhões foram retirados do presídio.
As autoridades seguem acompanhando o caso, que permanece em andamento dentro da unidade prisional, que fica na Estrada Prefeito Élio Andrade Nogueira, no km 9,2, no bairro dos Correias.