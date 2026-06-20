Um detento foi feito refém por outro preso na tarde deste sábado (20), na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba. A unidade está superlotada, com 1.431 detentos para uma capacidade de 844.

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Equipes da Polícia Penal estão no local negociando a liberação do refém, de acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). Não há informações sobre o motivo da retenção.