O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai disponibilizar para esta segunda-feira (22) um total de 414 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O destaque é a função de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior número de oportunidades. Ao todo, são 190 vagas, incluindo 30 exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).