Faleceu nessa semana o jovem Valdemir, 21 anos, morador do município de Lorena. Ele estava internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São José do Rio Pardo (SP), após complicações decorrentes de um quadro severo de pneumonia.

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De acordo com informações divulgadas por familiares e pessoas próximas, o jovem enfrentava uma luta intensa pela vida há semanas. Inicialmente, chegou a apresentar sinais de melhora e chegou a ser transferido da UTI para o quarto, mas voltou a piorar após complicações respiratórias e baixa imunidade, necessitando de nova internação em terapia intensiva.