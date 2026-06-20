Faleceu nessa semana o jovem Valdemir, 21 anos, morador do município de Lorena. Ele estava internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São José do Rio Pardo (SP), após complicações decorrentes de um quadro severo de pneumonia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações divulgadas por familiares e pessoas próximas, o jovem enfrentava uma luta intensa pela vida há semanas. Inicialmente, chegou a apresentar sinais de melhora e chegou a ser transferido da UTI para o quarto, mas voltou a piorar após complicações respiratórias e baixa imunidade, necessitando de nova internação em terapia intensiva.
Durante o período de internação, Valdemir passou por procedimentos médicos delicados, incluindo a necessidade de entubação e a indicação de traqueostomia, devido às dificuldades respiratórias e às lesões na garganta causadas pelo tratamento prolongado. O quadro clínico se agravou nos últimos dias, e ele não resistiu.
A notícia da morte gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Lorena, que acompanhavam a evolução do caso com esperança de recuperação. Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida e solidariedade foram publicadas em homenagem ao jovem.
“Menino bom. Trabalhou na minha filha de servente. A gente pediu a Deus pra que fosse curado”, disse Ondina Souza.
“Triste notícia, Menino que vi crescer, não saía de casa e tenho um carinho enorme pela família toda. Que Deus conforte todos nesse momento tão triste e de dor”, afirmou Dayana Andrade.
Segundo informações, o corpo tinha previsão de chegada para este sábado (20), quando seriam realizadas as últimas homenagens. Detalhes sobre o sepultamento ainda não foram divulgados.