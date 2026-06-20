O Manthiqueira de Guaratinguetá venceu o Mauaense por 2 a 1 na tarde deste sábado (20), no estádio Dario Rodrigues Leite e está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.

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Com esse resultado, a Laranja Mecânica vai a 14 pontos e ultrapassa o próprio adversário de logo mais, entrando no G4 do grupo 4 da competição. Os comandados do técnico Dado Oliveira entraram na rodada precisando da vitória para avançar sem depender de ninguém.