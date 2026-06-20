O Manthiqueira de Guaratinguetá venceu o Mauaense por 2 a 1 na tarde deste sábado (20), no estádio Dario Rodrigues Leite e está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, a Laranja Mecânica vai a 14 pontos e ultrapassa o próprio adversário de logo mais, entrando no G4 do grupo 4 da competição. Os comandados do técnico Dado Oliveira entraram na rodada precisando da vitória para avançar sem depender de ninguém.
Com 12 pontos, o Mauaense ainda dependia de um tropeço do União Mogi em casa contra o líder Itaquaquecetuba, em jogo que começou no mesmo horário.
Agora, o Manthiqueira está nas oitavas de final, no formato de mata-mata, onde também aguarda o fechamento de todos os jogos da rodada para conhecer o adversário.
Após um início melhor do Mauaense, o Manthiqueira se organizou e melhorou em campo. Com isso, abriu o placar aos 37min, com um gol na sobra do goleiro: 1 a 0. Em seguida, aos 44min, o atacante Danilo Régio ainda marcou o segundo e ampliou a contagem.
Na etapa final, o time da Grande São Paulo pressionou, tentou diminuir, e marcou aos 48min, em bola que bateu no travessão, caiu dentro do gol e saiu: 2 a 1. Mas, não teve tempo de buscar o empate.