A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A prisão ocorreu após uma ocorrência de disparo de arma de fogo registrada na rua Adamantina, no bairro São Francisco.

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Segundo a PM, equipes foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.