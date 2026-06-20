A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A prisão ocorreu após uma ocorrência de disparo de arma de fogo registrada na rua Adamantina, no bairro São Francisco.
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Segundo a PM, equipes foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.
Durante as diligências, testemunhas e agentes municipais forneceram informações que permitiram identificar o suspeito do crime. Com base nas características e na localização informadas, os policiais iniciaram buscas e encontraram o homem nas proximidades de uma trilha de acesso à avenida Bernardo Cardim Neto.
Na abordagem, o suspeito negou participação nos disparos, mas confessou que mantinha armas de fogo em sua residência e indicou aos policiais onde elas estavam guardadas.
Durante a vistoria no imóvel, a equipe apreendeu duas espingardas, de calibres 32 e 36, além de munições deflagradas, pólvora, espoletas, chumbo e um aparelho celular, que também foi recolhido para investigação.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado boletim de ocorrência pelos crimes de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.