20 de junho de 2026
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PRISÃO

Homem é preso após furtar banca no centro de São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Durante a abordagem, foram localizados diversos produtos furtados
Durante a abordagem, foram localizados diversos produtos furtados

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (20) após furtar uma banca comercial na região central de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que localizaram o suspeito durante patrulhamento na avenida Nelson D'Ávila.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta da 1h30 para atender uma ocorrência de furto em andamento. A denúncia informava que um homem, vestindo agasalho e capuz vermelhos, estava retirando mercadorias do estabelecimento.

Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas pela região e encontraram o suspeito. Durante a abordagem, foram localizados diversos produtos furtados, entre eles 12 bolsas, dois relógios, um aparelho celular e 15 isqueiros.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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