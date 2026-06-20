Um homem foi preso na madrugada deste sábado (20) após furtar uma banca comercial na região central de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que localizaram o suspeito durante patrulhamento na avenida Nelson D'Ávila.
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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta da 1h30 para atender uma ocorrência de furto em andamento. A denúncia informava que um homem, vestindo agasalho e capuz vermelhos, estava retirando mercadorias do estabelecimento.
Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas pela região e encontraram o suspeito. Durante a abordagem, foram localizados diversos produtos furtados, entre eles 12 bolsas, dois relógios, um aparelho celular e 15 isqueiros.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.