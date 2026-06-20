O proprietário de uma adega no Jardim Pitoresco, em Jacareí, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (19) por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil após uma denúncia recebida por policiais militares durante patrulhamento.

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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi informada por um transeunte de que um homem conhecido pelo apelido de "Lelo", dono de uma adega em Jacareí, havia efetuado um disparo de arma de fogo para o alto após um gol da Seleção Brasileira em uma partida da Copa do Mundo.