Um sargento da Polícia Militar de 58 anos foi vítima de um violento assalto na noite desta sexta-feira (19), em Piquete, no Vale do Paraíba. O policial foi rendido dentro da própria residência por dois criminosos encapuzados, agredido, imobilizado com um golpe conhecido como "mata-leão" e teve armas de fogo roubadas.
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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h20, em uma residência localizada na rua Joaquim Norberto da Silva, no bairro Benfica.
A vítima relatou que havia passado a tarde confraternizando com amigos em casa. Após a saída do último visitante, ele permaneceu na cozinha quando foi surpreendido por dois homens que invadiram o imóvel pelos fundos. Ambos usavam roupas pretas, máscaras do tipo balaclava e um deles estava armado com uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina.
Os criminosos jogaram o policial no chão e passaram a ameaçá-lo. Enquanto um dos assaltantes apontava a faca, o outro tampava sua boca, dificultando sua respiração. A vítima chegou a pedir que os homens o deixassem respirar, mas acabou sendo imobilizada com um golpe de estrangulamento e perdeu a consciência.
Vítima tinha uma bandeira do Brasil enrolada no pescoço
Ao recobrar os sentidos, o sargento percebeu que estava amarrado com fios de extensão na cozinha. Ele também apresentava um ferimento na boca provocado por um soco e marcas nas pernas causadas pelas amarrações. Uma bandeira do Brasil havia sido enrolada em seu pescoço durante a ação criminosa.
Após conseguir se libertar, a vítima constatou que os criminosos haviam levado uma pistola Taurus calibre .380, acompanhada de um carregador com 13 munições intactas, um revólver Taurus calibre .38 e uma espingarda de pressão utilizada para chumbinho. Apesar de haver cerca de R$ 600 guardados no mesmo local da pistola, o dinheiro não foi levado.
O policial informou aos investigadores que os criminosos encontraram rapidamente as armas sem revirar completamente o imóvel, o que levantou a suspeita de que eles já soubessem onde os armamentos estavam guardados. Apenas um dos quartos da residência foi parcialmente revirado.
Mesmo apresentando escoriações e um corte na boca, o sargento recusou atendimento médico por considerar os ferimentos leves.
Polícia Civil investiga o roubo
A Polícia Militar foi acionada por outro policial, já que, segundo o boletim, o local possui sinal de telefonia limitado. A vítima afirmou que não conseguiu identificar os autores, apenas descrevendo-os como homens magros, de pele branca, vestidos inteiramente de preto e usando balaclavas.
O caso foi registrado como roubo qualificado, com emprego de arma branca, restrição da liberdade da vítima, concurso de pessoas e subtração de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Piquete, que dará sequência às investigações para identificar os responsáveis pelo crime.