Um sargento da Polícia Militar de 58 anos foi vítima de um violento assalto na noite desta sexta-feira (19), em Piquete, no Vale do Paraíba. O policial foi rendido dentro da própria residência por dois criminosos encapuzados, agredido, imobilizado com um golpe conhecido como "mata-leão" e teve armas de fogo roubadas.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h20, em uma residência localizada na rua Joaquim Norberto da Silva, no bairro Benfica.