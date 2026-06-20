Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado-feira (20) após invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e ameaçar de morte a mulher e o filho dela no Jardim das Indústrias, em Jacareí.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h44 para atender uma denúncia de violência doméstica na rua Taubaté. No local, a vítima, uma ajudante de cozinha de 51 anos, relatou que o ex-companheiro havia invadido a residência, feito ameaças de morte e cometido agressões físicas antes de fugir.
Pouco tempo depois, a PM voltou a ser acionada após a informação de que o suspeito havia retornado ao imóvel. Os policiais localizaram o homem e o conduziram à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante.
Segundo os depoimentos das vítimas, o agressor invadiu a residência armado com um canivete, ameaçou matar a ex-companheira e o filho dela, de 28 anos, e desferiu socos, tapas e puxões de cabelo na mulher. O filho também afirmou ter sido agredido e relatou que utilizou um pedaço de madeira para conter o suspeito e proteger a mãe, após um familiar tentar intervir nas agressões.
A vítima manifestou interesse na concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
Durante a ocorrência, a Polícia Civil apreendeu um canivete, um pedaço de madeira de 90 centímetros e um pedaço de bambu de 56 centímetros utilizados durante o episódio.
O exame de corpo de delito confirmou que a mulher sofreu lesões corporais.
Homem apresentou comportamento alterado
Ainda conforme o boletim, o suspeito apresentava comportamento extremamente alterado, gritando e com falas desconexas, o que impossibilitou a realização de seu interrogatório no momento da prisão.
A autoridade policial entendeu que há indícios suficientes da prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, enquadrados na Lei Maria da Penha. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí.
A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo a autoridade, a medida é necessária diante do risco concreto de novas agressões e da gravidade dos fatos. Em relação à conduta do filho da vítima, que atingiu o suspeito com um pedaço de madeira, a polícia entendeu, em análise preliminar, que ele agiu em legítima defesa para proteger a si e à mãe.