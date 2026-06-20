Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado-feira (20) após invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e ameaçar de morte a mulher e o filho dela no Jardim das Indústrias, em Jacareí.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h44 para atender uma denúncia de violência doméstica na rua Taubaté. No local, a vítima, uma ajudante de cozinha de 51 anos, relatou que o ex-companheiro havia invadido a residência, feito ameaças de morte e cometido agressões físicas antes de fugir.