Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (20) deixou dois jovens mortos e um terceiro ferido em Taubaté, no bairro Parque Senhor do Bonfim, na rua José Rezende dos Reis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o sinistro aconteceu por volta de 1h25 e envolveu um veículo Fiat/Uno Mille Economy azul, que colidiu contra um poste.