Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (20) deixou dois jovens mortos e um terceiro ferido em Taubaté, no bairro Parque Senhor do Bonfim, na rua José Rezende dos Reis.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o sinistro aconteceu por volta de 1h25 e envolveu um veículo Fiat/Uno Mille Economy azul, que colidiu contra um poste.
As vítimas fatais foram identificadas como Eduardo Prezotto Aparecido, de 19 anos, apontado como condutor do veículo, e Thaynan Paternoster Charleaux dos Santos, de 20 anos, que estava no banco traseiro.
Um terceiro jovem, também de 20 anos, foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. Segundo o registro policial, ele estava consciente e com quadro clínico aparentemente estável no momento do atendimento.
A ocorrência mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, que atuaram no resgate das vítimas. O óbito dos dois jovens foi constatado ainda no local pelo médico responsável do atendimento de emergência.
Mãe do jovem morto compareceu à delegacia
O veículo estava registrado em nome da mãe do condutor, que compareceu posteriormente à unidade policial e foi informada sobre a morte do filho. A área foi preservada para perícia técnica, com trabalhos realizados por perita e fotógrafo criminal.
A Polícia Civil requisitou exames necroscópico, toxicológico e de lesão corporal ao IML (Instituto Médico Legal). A funerária plantonista também foi acionada para a remoção dos corpos.
O caso foi registrado como - homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias exatas da colisão ainda serão investigadas.