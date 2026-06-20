Uma força-tarefa para fiscalizar a aplicação da Lei Seca abordou mais de 60 veículos na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, nessa sexta-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi realizada no km 149 da marginal da Dutra, com a participação do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), da PRF (Polícia Rodoviária Federal), de agentes de Mobilidade Urbana de São José e da Concessionária RioSP.