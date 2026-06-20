Uma força-tarefa para fiscalizar a aplicação da Lei Seca abordou mais de 60 veículos na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, nessa sexta-feira (19).
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A ação foi realizada no km 149 da marginal da Dutra, com a participação do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), da PRF (Polícia Rodoviária Federal), de agentes de Mobilidade Urbana de São José e da Concessionária RioSP.
De acordo com os órgãos, o objetivo da blitz foi “fortalecer a segurança viária e consolidar o compromisso coletivo com a preservação de vidas”. A ação foi realizada para marcar os 18 anos da Lei Seca.
A blitz educativa e preventiva teve como principal objetivo reforçar a importância da combinação entre fiscalização, educação e responsabilidade no trânsito.
As equipes focaram na conscientização direta dos condutores sobre os riscos reais da mistura entre álcool e direção.
Durante a abordagem, os motoristas receberam orientações sobre direção segura e passaram pela fiscalização de rotina, que incluiu testes do etilômetro (bafômetro).
A iniciativa destacou que a prudência ao volante protege não apenas o condutor, mas todos os usuários das vias.
Reflexo nas ruas
“O diálogo direto com quem circula diariamente pelas vias reforça a importância das ações preventivas para a construção de um trânsito mais seguro e humano”, disse a Prefeitura de São José.
Motorista de aplicativo há três anos, Izilene Costa, que tem 40 anos e mora na região leste da cidade, contou que participou pela primeira vez de uma blitz conjunta entre os órgãos. Para ela, a ação também teve um caráter educativo.
“Comigo está tudo em dia. Achei bacana esta iniciativa de não apenas fazer a abordagem de rotina, mas também trazer a parte de educação no trânsito”, afirmou.
Lei Seca
Criada em 2008, a Lei Seca (Lei 11.705/2008), tornou-se um dos principais instrumentos de preservação de vidas no trânsito brasileiro.
Ao completar 18 anos, a legislação segue como referência nas ações de segurança viária em todo o país, consolidando a necessidade de atitudes conscientes por parte de todos os motoristas.
“A força-tarefa conjunta reafirma o compromisso dos órgãos envolvidos com a mobilidade segura, mostrando que o trabalho integrado entre o município, o Estado, as forças federais e a iniciativa privada é a ferramenta mais eficaz no combate à imprudência nas ruas e rodovias”, afirmou a administração municipal.