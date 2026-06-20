O Vale do Paraíba e o Litoral Norte entraram em alerta para perigo potencial de chuvas intensas e ventos fortes neste sábado (20), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso vale até o final do dia.

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De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros acumulados ao longo do dia. Também são esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de ocorrências associadas às instabilidades climáticas.