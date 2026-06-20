O Vale do Paraíba e o Litoral Norte entraram em alerta para perigo potencial de chuvas intensas e ventos fortes neste sábado (20), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso vale até o final do dia.
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De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros acumulados ao longo do dia. Também são esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de ocorrências associadas às instabilidades climáticas.
Apesar de o risco ser classificado como baixo, o alerta aponta possibilidade de transtornos como interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas em áreas afetadas pelas tempestades.
A região do Vale do Paraíba está entre as áreas sob atenção, assim como outras partes do estado de São Paulo e trechos do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina.
Diante do cenário, a recomendação é para que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a estruturas como torres de transmissão e placas de publicidade. Também é orientado desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante tempestades mais fortes.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (Defesa Civil do Estado de São Paulo) pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros (Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo) pelo número 193.