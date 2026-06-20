Uma colisão entre dois automóveis deixou ao menos uma pessoa ferida e provocou interdição parcial na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na tarde dessa sexta-feira (19).

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O acidente ocorreu por volta das 13h, no km 81 da pista sul, sob concessão da Concessionária Tamoios, em trecho de pista dupla e com tempo bom no momento da ocorrência.