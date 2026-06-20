Uma colisão entre dois automóveis deixou ao menos uma pessoa ferida e provocou interdição parcial na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na tarde dessa sexta-feira (19).
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O acidente ocorreu por volta das 13h, no km 81 da pista sul, sob concessão da Concessionária Tamoios, em trecho de pista dupla e com tempo bom no momento da ocorrência.
De acordo com informações levantadas no local, um veículo Fiat Cronos trafegava pela faixa 2 quando tentou mudar de faixa para acessar um bairro da região. Durante a manobra, o motorista não percebeu a aproximação de um Chevrolet Cruze que seguia logo atrás. Sem tempo hábil para desviar, o Cruze acabou colidindo lateralmente com o Cronos.
A ocorrência foi classificada com criticidade moderada, com interdição parcial da via por mais de uma hora. A faixa 1 chegou a ser bloqueada entre 13h05 e 14h16, causando lentidão no trecho.
No total, três pessoas estiveram envolvidas no acidente. Duas delas assinaram termo de recusa de atendimento médico, enquanto uma vítima foi encaminhada para hospital da região com ferimentos leves. Não houve registro de ferimentos graves.
Após o atendimento inicial, os veículos foram removidos para a base da Polícia Militar Rodoviária. Posteriormente, equipes de inspeção de tráfego realizaram a retirada dos automóveis, normalizando o fluxo na rodovia. As causas do acidente serão apuradas.