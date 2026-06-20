Um acidente envolvendo uma carreta causou transtornos e interdição parcial de faixas na rodovia Dom Pedro 1º, em Igaratá, no Vale do Paraíba, na manhã deste sábado (20), segundo informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

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De acordo com o registro da ocorrência, a carreta trafegava no sentido sul quando, no quilômetro 32 e por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle de direção e sofreu o tombamento, parando parcialmente as faixas 1 e 2 e a faixa zebrada.