A morte de José Carlos Melquiades, 60 anos, ocorrida na última sexta-feira (19), gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Santa Branca. A causa da morte não foi divulgada.
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As últimas homenagens estão sendo realizadas no Campo das Oliveiras, na Sala Roma, no Centro da cidade. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (20), das 10h às 16h, reunindo parentes e pessoas próximas para o último adeus.
Após o velório, o sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Municipal de Santa Branca, encerrando a despedida de José Carlos.
Nas redes sociais, mensagens de carinho e pesar se multiplicaram em homenagem ao falecido. Amigos e familiares destacaram a importância dele em suas vidas e a dificuldade em lidar com a perda.
“Descanse em paz Padrinho. Deus te receba de braços abertos”, escreveu Andréia Siqueira.
“Meus sentimentos a todos familiares. Vai ficar no meu coração meu amigo”, publicou Sol Teixeira.
“Meus sentimentos a todos amigos e familiares que Deus conforte os corações não dá para acreditar”, comentou Angela Maria.
“Meu Deus, sem acreditar... meus sentimentos a todos os familiares”, disse Carla Aparecida.
As mensagens refletem o impacto da morte de José Carlos Melquiades, lembrado com carinho por todos que conviviam com ele.