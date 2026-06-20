A morte de José Carlos Melquiades, 60 anos, ocorrida na última sexta-feira (19), gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Santa Branca. A causa da morte não foi divulgada.

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As últimas homenagens estão sendo realizadas no Campo das Oliveiras, na Sala Roma, no Centro da cidade. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (20), das 10h às 16h, reunindo parentes e pessoas próximas para o último adeus.