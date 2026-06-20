20 de junho de 2026
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ESPORTE RADICAL

Skate Day reúne talentos e atleta da Seleção Brasileira em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Uma das promessas da nova geração, Maria Valentina será a atração principal do evento
Uma das promessas da nova geração, Maria Valentina será a atração principal do evento

A Prefeitura de São José dos Campos promove nesse domingo (21) o Sanja Skate Day, evento especial em comemoração ao Dia Mundial do Skate, uma das modalidades que mais cresce no Brasil e que já trouxe medalhas olímpicas ao país.

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Com entrada gratuita ao público, o evento será realizado a partir das 9h, no Centro da Juventude, que fica na rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América, na região sul.

A expectativa é receber mais de 1.000 pessoas e cerca de 100 inscritos, transformando o pavilhão num grande encontro da cultura e do esporte sobre rodinhas.

Ciclo olímpico

O destaque da programação será a jovem Maria Valentina, integrante da Seleção Brasileira Mirim, considerada uma das promessas da nova geração do skate nacional. O evento também terá a presença dos skatistas profissionais Vitor Santana, Lanziloti e Binho Sakamoto, que vão acompanhar as manobras e incentivar novos atletas.

Os interessados em participar das atividades podem se cadastrar pelo Instagram @conexao.sjc ou diretamente no local.

Para confirmar a inscrição, será solicitada a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade.

Além das competições e apresentações, o principal objetivo é identificar e incentivar futuros talentos que possam representar a cidade e o país em competições nacionais, especialmente vislumbrando os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais do que isso, o skate é uma ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social para crianças e jovens.

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