A Prefeitura de São José dos Campos promove nesse domingo (21) o Sanja Skate Day, evento especial em comemoração ao Dia Mundial do Skate, uma das modalidades que mais cresce no Brasil e que já trouxe medalhas olímpicas ao país.

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Com entrada gratuita ao público, o evento será realizado a partir das 9h, no Centro da Juventude, que fica na rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América, na região sul.