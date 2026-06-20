A Prefeitura de São José dos Campos abriu edital para a seleção de 10 artesãos que participarão da 13ª edição do Vale Fashion, que será realizado de 21 a 23 de julho, no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A iniciativa valoriza o artesanato local e a beleza de trabalhos “feito à mão”, promovendo o encontro entre arte, moda e sustentabilidade.
As inscrições para participação serão realizadas exclusivamente na próxima segunda (22) e terça-feira (23), pelo e-mail artesanato@sjc.sp.gov.br.
Podem participar artesãos residentes em São José dos Campos que estejam cadastrados no Programa Empreendedor Artesão (antiga Sutaco) ou no Programa do Artesanato Brasileiro, com cadastro válido.
Os interessados deverão encaminhar foto do documento de identidade, imagem da carteira do artesão, telefone, e-mail, indicação da categoria desejada, pelo menos três fotos dos produtos e comprovante de residência em São José dos Campos.
Exposição
Os selecionados pela curadoria do Vale Fashion terão seus trabalhos expostos em um espaço especialmente ambientado e aberto à visitação durante os três dias do evento.
Ao todo, serão escolhidos até dez artesãos distribuídos em cinco categorias temáticas: mobiliário sustentável, peças artesanais de decoração, bolsas e vestuário produzidos a partir do reaproveitamento de jeans (upcycling), artigos de decoração de interiores com material sustentável e acessórios de moda sustentáveis.
Além da exposição, os participantes irão integrar um desfile que une moda autoral e artesanato tradicional. Para isso, receberão um workshop obrigatório, marcado para o dia 7 de julho, no Parque Vicentina Aranha.
A atividade contará com orientações de curadoria e styling, além de informações sobre a aplicação de técnicas artesanais em peças de vestuário e acessórios.
A proposta é revelar talentos e fortalecer as conexões entre a moda sustentável e os saberes tradicionais dos artesãos joseenses, estimulando a inovação na confecção têxtil sem perder a identidade cultural.