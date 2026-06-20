A Prefeitura de São José dos Campos abriu edital para a seleção de 10 artesãos que participarão da 13ª edição do Vale Fashion, que será realizado de 21 a 23 de julho, no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.

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A iniciativa valoriza o artesanato local e a beleza de trabalhos “feito à mão”, promovendo o encontro entre arte, moda e sustentabilidade.