Um motorista foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (18), em Cruzeiro, após protagonizar uma perseguição pelas ruas da cidade ao desobedecer uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de um Volkswagen Gol ignorou a determinação dos agentes municipais e fugiu em alta velocidade. Durante a tentativa de escapar, ele teria conduzido o veículo de forma perigosa, colocando em risco pedestres e outros motoristas que trafegavam pela região.