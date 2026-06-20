Um motorista foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (18), em Cruzeiro, após protagonizar uma perseguição pelas ruas da cidade ao desobedecer uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de um Volkswagen Gol ignorou a determinação dos agentes municipais e fugiu em alta velocidade. Durante a tentativa de escapar, ele teria conduzido o veículo de forma perigosa, colocando em risco pedestres e outros motoristas que trafegavam pela região.
Após um breve acompanhamento, o motorista entrou com o carro em uma residência localizada na Vila Pontilhão. Os demais ocupantes do veículo desembarcaram e fugiram em diferentes direções, não sendo localizados pelas equipes.
Ainda segundo o registro policial, o motorista desacatou os agentes e resistiu à abordagem. Para contê-lo, foi necessário o uso de força moderada. Durante a ação, um guarda municipal sofreu lesões corporais.
Condutor apresentava sinais de ingestão de álcool
Na vistoria realizada no veículo, os agentes encontraram copos com resíduos aparentes de bebida alcoólica misturada com energético. Conforme o boletim, o condutor apresentava sinais de ingestão de álcool.
No entanto, o exame realizado no IML (Instituto Médico Legal) não constatou alteração da capacidade psicomotora nem incapacidade para conduzir veículo automotor.
A Polícia Civil informou que foram reunidos elementos suficientes para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelos crimes de desobediência, resistência, desacato e por expor a risco a vida e a saúde de terceiros.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Cruzeiro, e o motorista permaneceu à disposição da Justiça.