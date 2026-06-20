Moradores de São Paulo receberam um falso alerta de emergência com a palavra "misantropia" em seus celulares na madrugada deste sábado (20). O mesmo aconteceu no Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal, segundo relatos de moradores dessas regiões.
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Os celulares de moradores de São Paulo emitiram um aviso sonoro de alerta extremo por volta da 1h25. A mensagem inesperada apareceu nos aparelhos seguida de um alerta sonoro.
O comunicado continha apenas a palavra "misantropia". O termo significa a aversão, desconfiança ou rejeição pelo ser humano e pela sociedade em geral.
O envio ocorreu pelo sistema Cell Broadcast. A ferramenta serve para transmitir avisos emergenciais diretamente às telas dos aparelhos, mas a mensagem não trazia alertas de chuvas ou alagamentos.
O que dizem os órgãos estaduais
Em nota, a Defesa Civil de São Paulo disse que o conteúdo da mensagem é “incompatível com os protocolos oficiais de comunicação de emergências” e afirmou que não enviou o alerta hoje.
“Assim que os relatos foram identificados, foram iniciados os procedimentos de verificação junto aos órgãos competentes, incluindo a Defesa Civil Nacional, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)e demais instituições envolvidas na operação do sistema, para apuração da origem da mensagem”, informou.
“Até o momento, não há registro de ocorrência que justifique a emissão de alerta extremo relacionado ao conteúdo reportado. Por ora, a ferramenta foi desabilitada até que o caso seja esclarecido”, disse o órgão paulista.
As instituições dos outros estados também informaram que não enviaram mensagem.
A Defesa Civil Nacional tirou do ar o sistema Defesa Civil Alerta na madrugada deste sábado após uma invasão que disparou mensagens falsas para celulares em vários estados brasileiros.
A Defesa Civil Nacional disse que a plataforma foi desligada à 1h30 para conter a invasão. O órgão informou que o disparo ocorreu de forma remota por um acesso não autorizado, com forte suspeita de ataque hacker.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil vai acionar a Polícia Federal para apurar o caso. O órgão quer identificar quem realizou o acesso não autorizado ao sistema de transmissão.
O governo trabalha para restabelecer o sistema de alertas o mais rápido possível. O serviço só vai voltar a funcionar quando todas as condições de segurança estiverem garantidas.
* Com informações da Folha de S.Paulo