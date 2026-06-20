Moradores de São Paulo receberam um falso alerta de emergência com a palavra "misantropia" em seus celulares na madrugada deste sábado (20). O mesmo aconteceu no Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal, segundo relatos de moradores dessas regiões.

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Os celulares de moradores de São Paulo emitiram um aviso sonoro de alerta extremo por volta da 1h25. A mensagem inesperada apareceu nos aparelhos seguida de um alerta sonoro.