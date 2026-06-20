O frio voltou a ganhar força no estado de São Paulo neste sábado (20), e o Vale do Paraíba dominou o ranking das menores temperaturas. Das 10 cidades paulistas mais frias do dia, cinco estão na região, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), CIIAGRO e Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica).
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No topo da lista está Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, que registrou 5,9°C, a menor temperatura do estado. O município é conhecido por registrar alguns dos dias mais frios de São Paulo durante o inverno e voltou a liderar o ranking estadual.
Além de Campos do Jordão, outras quatro cidades do Vale do Paraíba aparecem entre as mais geladas deste sábado. Pindamonhangaba marcou 8,4°C, empatando com Salesópolis na segunda menor temperatura do estado. São Luiz do Paraitinga registrou 9°C, enquanto Taubaté teve mínima de 9,7°C e Guaratinguetá chegou aos 10°C.
O levantamento das cidades mais frias do estado ficou assim:
Madrugadas continuam geladas
Segundo a Defesa Civil, as madrugadas continuam geladas em diversas regiões paulistas, especialmente na Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e interior do estado. Apesar do frio intenso nas primeiras horas do dia, a tendência é de elevação gradual das temperaturas durante a tarde.
Com a chegada oficial do inverno, especialistas recomendam atenção especial com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de cuidados ao utilizar aquecedores e outros equipamentos para enfrentar as baixas temperaturas.
O destaque deste sábado reforça a influência do clima de altitude na região do Vale do Paraíba, que concentra mais da metade das cidades paulistas com as menores temperaturas registradas no estado.
Frente fria pode trazer chuva e ventos fortes
A passagem de uma frente fria muda o tempo em todo o Estado de São Paulo neste sábado (20). Após um amanhecer com temperaturas amenas e sensação de frio em diversas cidades, a previsão indica aumento da nebulosidade, ocorrência de chuva e ventos fortes ao longo do dia.
De acordo com a previsão meteorológica, áreas do interior paulista já registraram episódios de chuva fraca nas primeiras horas da manhã. Com o avanço do sistema frontal, a tendência é que grande parte do estado permaneça com céu parcialmente nublado e condições favoráveis para pancadas de chuva.
As precipitações poderão ocorrer com intensidade moderada a forte em pontos isolados, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km/h. Apesar disso, a expectativa é de que os volumes de chuva não sejam suficientes para provocar acumulados significativos.
A atenção deve ser redobrada na faixa litorânea, onde as rajadas de vento podem superar os 80 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos e transtornos em áreas mais expostas.
Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar polar avança sobre o Estado de São Paulo e provoca queda nas temperaturas, principalmente entre as regiões centrais e o sul paulista.
Durante a tarde, as temperaturas máximas devem variar entre 15°C e 22°C nessas áreas. Já nas regiões centrais e do norte do estado, os termômetros devem marcar entre 22°C e 27°C.
A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e redobre a atenção durante temporais, principalmente em áreas sujeitas a ventos intensos e descargas elétricas.