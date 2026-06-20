O frio voltou a ganhar força no estado de São Paulo neste sábado (20), e o Vale do Paraíba dominou o ranking das menores temperaturas. Das 10 cidades paulistas mais frias do dia, cinco estão na região, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), CIIAGRO e Redemet (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica).

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No topo da lista está Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, que registrou 5,9°C, a menor temperatura do estado. O município é conhecido por registrar alguns dos dias mais frios de São Paulo durante o inverno e voltou a liderar o ranking estadual.