A Polícia Militar prendeu, na tarde dessa sexta-feira (19), uma mulher suspeita de cometer um homicídio no bairro Jaraguá, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O crime havia ocorrido no dia anterior e foi esclarecido após uma rápida ação da equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) que atuava pela Atividade Delegada.
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Segundo a PM, os policiais receberam informações sobre a autoria do homicídio e iniciaram diligências na Travessa Vale Verde 2, no bairro Jaraguá. Durante a abordagem, a suspeita foi localizada e confessou ter cometido o assassinato.
Ainda de acordo com a corporação, a mulher indicou aos policiais o local onde havia escondido a arma utilizada no crime, uma faca, que foi localizada e apreendida durante a ocorrência.
A suspeita recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de São Sebastião, onde a ocorrência foi registrada.
Após os procedimentos de polícia judiciária, a mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou que a rápida atuação da equipe permitiu a elucidação do homicídio em menos de 24 horas após o crime.