A Polícia Militar prendeu, na tarde dessa sexta-feira (19), uma mulher suspeita de cometer um homicídio no bairro Jaraguá, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O crime havia ocorrido no dia anterior e foi esclarecido após uma rápida ação da equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) que atuava pela Atividade Delegada.

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Segundo a PM, os policiais receberam informações sobre a autoria do homicídio e iniciaram diligências na Travessa Vale Verde 2, no bairro Jaraguá. Durante a abordagem, a suspeita foi localizada e confessou ter cometido o assassinato.