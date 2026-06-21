O São José Basket visita o Sesi Araraquara na noite deste domingo (21), a partir das 19h, no ginásio do Sesi Araraquara pelo jogo 2 das quartas de final da LBF (Liga de Basquete Feminino), temporada 2026.
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Nesta noite, as joseenses terão um duelo de tudo ou nada, já que perderam em casa no dia 18 por 59 a 48. Na série melhor de três partidas, quem vencer dois avança na competição nacional.
E o Araraquara, que tem uma campanha melhor, tem também o direito de fazer até dois jogos dentro de casa. Para o São José, é essencial vencer para provocar o terceiro jogo, dia 23 de junho, no mesmo local.
As comandadas do técnico Leandro Leal já jogaram três vezes contra o Araraquara no campeonato, sendo que duas delas foram na primeira fase. E as joseenses perderam os três confrontos até agora.
Jogos do playoff
- Jogo 1: 18/6 - São José Basketball 48 x 59 Sesi Araraquara - Ginásio do Teatrão
- Jogo 2: 21/6 (domingo) às 19h - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP
- Jogo 3: 23/6 (terça-feira) às 19h30 - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP*
se houver necessidade