O futebol é um sujeito sem caráter.

Não respeita currículos.

Não consulta o PIB.

Não verifica o tamanho do território.

Não pede autorização à História.

Por isso, de todas as tragédias que poderiam acontecer ao Brasil, nenhuma parecia tão improvável quanto esta.

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Não foi a Alemanha.

Não foi a Argentina.

Não foi a França.

Não foi a Espanha.

Nem mesmo o velho Uruguai.