Encontro

A AMVale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte) promoveu nessa sexta-feira (19), em Campos do Jordão, um encontro entre prefeitos da região e o ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD). O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também esteve presente.

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Municípios

No encontro, segundo material divulgado pela AMVale, Caiado destacou a importância do municipalismo para uma gestão pública de excelência. "Governei para todos, respeitando a vontade do povo e na defesa dos meus. Foi com o apoio de todos os prefeitos do Goiás, municipalizando as decisões, que desenvolvemos as cidades. E é assim que quero devolver o Brasil aos brasileiros de bem".