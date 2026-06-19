A Polícia Civil realizou nos últimos dias uma nova operação para tentar esclarecer o desaparecimento de três amigos em Taubaté.
A equipe da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) esteve em mais uma área apontada por denúncias na região do Barreiro, mas, novamente, não encontrou vestígios dos jovens.
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Com a nova diligência, já são pelo menos cinco locais investigados pelos policiais desde o desaparecimento de Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, de 19 anos, Allisson Alves Braga, de 30 anos, e Rafael Vitor de Souza, de 20 anos.
Segundo apuração de OVALE, a área vistoriada recentemente também foi indicada como possível local de ocultação de corpos. Após buscas detalhadas, porém, nada foi localizado.
A Polícia Civil mantém a principal linha de investigação de que os três amigos possam ter sido assassinados e tenham tido os corpos escondidos em algum ponto da cidade ou da região.
Cinco áreas já foram investigadas
Antes da nova diligência, a Deic já havia realizado buscas em outras quatro áreas consideradas estratégicas para a investigação.
Três delas ficam na região dos condomínios Residencial Sérgio Lucchiari e Residencial Benedito Capeleto, no Barreiro. A quarta foi realizada em uma área do Sete Voltas.
Em todas as ações, policiais utilizaram informações obtidas durante a investigação, denúncias anônimas e levantamentos de inteligência. Apesar do esforço das equipes, nenhuma das buscas apresentou resultado positivo.
A Polícia Civil continua pedindo que qualquer informação sobre o caso seja repassada de forma anônima pelo telefone 181.
O desaparecimento dos três amigos
Miguel, Allisson e Rafael desapareceram no dia 5 de maio, em Taubaté.
De acordo com as investigações, os três foram vistos pela última vez entrando em um carro preto na região do Jardim Sandra Maria. Desde então, não fizeram mais contato com familiares ou amigos.
A identificação dos ocupantes do veículo continua sendo considerada uma das peças-chave para esclarecer o caso.
Polícia investiga possível ligação com o tráfico
Fontes ligadas à investigação afirmam que a principal hipótese trabalhada atualmente aponta para uma possível relação do desaparecimento com o tráfico de drogas.
Os investigadores apuram informações de que os três jovens teriam se encontrado com integrantes de um grupo ligado ao comércio de entorpecentes pouco antes do sumiço.
Com base em depoimentos, informações de inteligência e movimentações identificadas antes do desaparecimento, a possibilidade de execução passou a ser considerada pela Polícia Civil.
Prisão durante as investigações
Durante uma das operações relacionadas ao caso, policiais civis prenderam em flagrante um jovem de 19 anos por tráfico de drogas no Condomínio Residencial Sérgio Lucchiari, no Barreiro.
Segundo a Deic, ele tentou fugir ao perceber a chegada das equipes. Com o suspeito foram apreendidos 190 pinos de cocaína, 136 pedras de crack, 15 porções de maconha, dinheiro em espécie e um rádio comunicador.
A polícia apura se o investigado possui alguma ligação com o desaparecimento dos três amigos.
Famílias seguem sem respostas
Enquanto a investigação avança, familiares convivem com a angústia e a falta de informações sobre o paradeiro dos jovens.
Marcela Laís, mãe de Miguel, afirma que já procurou o filho em hospitais, delegacias e no IML (Instituto Médico Legal). "Estou acabada. Só quero encontrar meu filho", disse.
A avó de Rafael, dona Geralda, também aguarda respostas. "Independentemente da notícia, eu só quero ele de volta", afirmou.
Já Adriano, irmão de Allisson e primo de Miguel, relata que participa de buscas por conta própria em áreas de mata da cidade na tentativa de encontrar alguma pista. Qualquer informação sobre o caso pode ser comunicada de forma anônima à Polícia Civil pelo Disque Denúncia 181.