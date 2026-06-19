A Polícia Civil realizou nos últimos dias uma nova operação para tentar esclarecer o desaparecimento de três amigos em Taubaté.

A equipe da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) esteve em mais uma área apontada por denúncias na região do Barreiro, mas, novamente, não encontrou vestígios dos jovens.

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