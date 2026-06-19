A Polícia Civil investiga a morte de Edson Nascimento da Silva, de 51 anos, encontrado com múltiplas perfurações em um terreno baldio no bairro Enseada, em São Sebastião, no Litoral Norte.
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O caso ganhou novos desdobramentos após relatos de testemunhas indicarem que a vítima foi vista pela última vez na companhia de uma vizinha da região antes de ser encontrada morta.
O corpo foi localizado na noite desta quinta-feira (18), na rua Carreador da Enseada, próximo à rua Vale Verde. O boletim de ocorrência registra o caso como homicídio e aponta que a autoria ainda é desconhecida.
Irmã estava procurando Edson
Segundo a Polícia Militar, a irmã da vítima iniciou buscas por Edson por volta das 16h30, após perceber seu desaparecimento. Ela percorreu diversas casas da vizinhança em busca de informações e recebeu relatos de moradores de que o irmão havia sido visto na companhia de uma mulher, moradora da região.
Ainda de acordo com o boletim, testemunhas disseram que os dois teriam sido vistos juntos próximos a uma esquina antes de entrarem em um terreno existente nas proximidades. A própria irmã procurou a mulher citada, que afirmou ter visto Edson sozinho nas imediações da rua Carreador da Enseada.
Edson é encontrado sem vida em um terreno baldio
Durante as buscas, a irmã passou perto do terreno onde o corpo seria encontrado e notou dois cães saindo do local. Ao entrar na área de mata, encontrou o irmão caído no chão e acionou imediatamente os serviços de emergência.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizadas para a ocorrência. Inicialmente, uma unidade prestou o primeiro atendimento e informou que uma médica estava em deslocamento. Posteriormente, a médica responsável chegou ao local e constatou a morte de Edson.
Corpo tinha nove perfurações
O exame preliminar realizado no local apontou nove perfurações aparentemente causadas por instrumento perfurocortante. Segundo o boletim de ocorrência, duas lesões estavam na lateral do pescoço, uma na parte frontal do pescoço, uma no braço e cinco na região do tórax.
A causa exata da morte, no entanto, ainda depende dos exames periciais e do laudo necroscópico, que deverão indicar a profundidade das lesões, o tipo de arma utilizada e a dinâmica do ataque.
Relatos colocam vizinha no centro da investigação
O boletim de ocorrência registra que uma moradora do bairro aparece como investigada no caso. A inclusão do nome no registro, porém, não representa conclusão sobre eventual participação no crime.
Segundo o relato prestado pela irmã de Edson à Polícia Civil, um vizinho teria informado que a mulher foi vista com a vítima antes do desaparecimento e que estaria portando uma faca na cintura. Outro morador teria relatado que viu a vítima entrar na área de mata acompanhada da mulher e que, posteriormente, apenas ela deixou o local.
Todos os relatos ainda dependem de confirmação formal. A Polícia Civil deverá ouvir as testemunhas mencionadas, confrontar versões, buscar imagens de câmeras de segurança e analisar os laudos periciais para verificar se as informações possuem ligação direta com o homicídio.
Polícia busca esclarecer motivação e autoria
O local foi preservado para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar na investigação. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.
A investigação agora concentra esforços para reconstruir os últimos passos de Edson, identificar quem esteve com ele antes da morte e esclarecer o que aconteceu no terreno baldio onde o corpo foi encontrado.
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de São Sebastião.