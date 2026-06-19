A Polícia Civil investiga a morte de Edson Nascimento da Silva, de 51 anos, encontrado com múltiplas perfurações em um terreno baldio no bairro Enseada, em São Sebastião, no Litoral Norte.

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O caso ganhou novos desdobramentos após relatos de testemunhas indicarem que a vítima foi vista pela última vez na companhia de uma vizinha da região antes de ser encontrada morta.