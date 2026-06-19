19 de junho de 2026
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UNIVERSO JURÍDICO

Direito: Na era virtual, encontro presencial é ativo estratégico

Por Rogério Tucci |
| Tempo de leitura: 3 min
Diretor Cultural da AASP – Associação dos Advogados 
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AASP
Rogério Tucci, diretor cultural da AASP
Rogério Tucci, diretor cultural da AASP

Vivemos uma época marcada pela aceleração do tempo. Reuniões acontecem em segundos, cursos são assistidos de qualquer lugar, audiências são realizadas por videoconferência. A tecnologia democratizou o acesso ao conhecimento também na esfera jurídica. Algumas experiências, no entanto, continuam insubstituíveis.

O encontro presencial, a construção de relações de confiança permanece. Há conexões que simplesmente não podem ser reproduzidas por telas, plataformas ou algoritmos.

A Advocacia conhece bem esse desafio. Ao mesmo tempo em que incorpora novas tecnologias ao cotidiano profissional, continua encontrando no contato pessoal uma dimensão estratégica para a construção de conhecimento, o fortalecimento institucional e o desenvolvimento de carreiras.

Relações de confiança, oportunidades profissionais, parcerias e novas perspectivas muitas vezes surgem em ambientes de convivência e troca que nenhuma plataforma digital consegue reproduzir integralmente.

É justamente essa combinação entre inovação e relacionamento que explica a relevância dos encontros presenciais para a formação jurídica contemporânea. O conhecimento técnico pode ser transmitido por múltiplos canais. A experiência compartilhada, a construção de vínculos e o debate qualificado entre continuam encontrando no ambiente presencial um espaço privilegiado.

A AASP - Associação dos Advogados acompanha essa transformação de forma ativa. A entidade investe continuamente em tecnologia, plataformas digitais, ensino a distância e ferramentas voltadas à modernização da prática jurídica. Em 2025, mais de 25 mil de profissionais participaram de quase 100 cursos, seminários e eventos promovidos pela nossa Associação, ampliando o acesso ao conhecimento para diferentes regiões do país.

Ao mesmo tempo, a experiência acumulada ao longo de 83 anos demonstra que a formação jurídica não se resume à transmissão de conteúdo. A atualização permanente exige reflexão coletiva, convivência institucional e a capacidade de dialogar com diferentes visões sobre os desafios que impactam a profissão.

Nesse contexto, o Encontro Anual AASP 2026, que será realizado entre os dias 27 e 29 de agosto, em Campos do Jordão (SP), reafirma o valor da presença como elemento de desenvolvimento profissional.

A programação reunirá especialistas para debater temas centrais da agenda jurídica contemporânea, como cibersegurança, plataformas digitais, litigância abusiva, pejotização, planejamento sucessório, provas eletrônicas e insolvência, além de contar com conferência de abertura do filósofo Luiz Felipe Pondé.

O Encontro Anual representa uma oportunidade de convivência, construção de relacionamentos e compartilhamento de experiências entre profissionais de diferentes regiões do país. Em uma era de inteligência artificial, automação e interações mediadas por tecnologia, o contato humano continua sendo um diferencial competitivo e institucional.

Todas essas reflexões ganham relevância em um momento em que a própria Justiça debate os limites da virtualização. A Resolução nº 591 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina os julgamentos eletrônicos nos Tribunais e as discussões em torno da sustentação oral nos ambientes virtuais evidenciam uma questão fundamental: eficiência e tecnologia são indispensáveis, mas não podem substituir a participação humana e os espaços de diálogo para interação entre os atores do sistema de Justiça.

O futuro da Advocacia certamente será cada vez mais digital. Mas sua força continuará sendo construída por pessoas. Afinal, a tecnologia aproxima quem está distante. Já os encontros presenciais têm a capacidade de criar confiança, fortalecer comunidades profissionais e gerar conexões que nenhum algoritmo consegue produzir sozinho.

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