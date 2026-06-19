Vivemos uma época marcada pela aceleração do tempo. Reuniões acontecem em segundos, cursos são assistidos de qualquer lugar, audiências são realizadas por videoconferência. A tecnologia democratizou o acesso ao conhecimento também na esfera jurídica. Algumas experiências, no entanto, continuam insubstituíveis.

O encontro presencial, a construção de relações de confiança permanece. Há conexões que simplesmente não podem ser reproduzidas por telas, plataformas ou algoritmos.

A Advocacia conhece bem esse desafio. Ao mesmo tempo em que incorpora novas tecnologias ao cotidiano profissional, continua encontrando no contato pessoal uma dimensão estratégica para a construção de conhecimento, o fortalecimento institucional e o desenvolvimento de carreiras.