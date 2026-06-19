Vivemos uma época marcada pela aceleração do tempo. Reuniões acontecem em segundos, cursos são assistidos de qualquer lugar, audiências são realizadas por videoconferência. A tecnologia democratizou o acesso ao conhecimento também na esfera jurídica. Algumas experiências, no entanto, continuam insubstituíveis.
O encontro presencial, a construção de relações de confiança permanece. Há conexões que simplesmente não podem ser reproduzidas por telas, plataformas ou algoritmos.
A Advocacia conhece bem esse desafio. Ao mesmo tempo em que incorpora novas tecnologias ao cotidiano profissional, continua encontrando no contato pessoal uma dimensão estratégica para a construção de conhecimento, o fortalecimento institucional e o desenvolvimento de carreiras.
Relações de confiança, oportunidades profissionais, parcerias e novas perspectivas muitas vezes surgem em ambientes de convivência e troca que nenhuma plataforma digital consegue reproduzir integralmente.
É justamente essa combinação entre inovação e relacionamento que explica a relevância dos encontros presenciais para a formação jurídica contemporânea. O conhecimento técnico pode ser transmitido por múltiplos canais. A experiência compartilhada, a construção de vínculos e o debate qualificado entre continuam encontrando no ambiente presencial um espaço privilegiado.
A AASP - Associação dos Advogados acompanha essa transformação de forma ativa. A entidade investe continuamente em tecnologia, plataformas digitais, ensino a distância e ferramentas voltadas à modernização da prática jurídica. Em 2025, mais de 25 mil de profissionais participaram de quase 100 cursos, seminários e eventos promovidos pela nossa Associação, ampliando o acesso ao conhecimento para diferentes regiões do país.
Ao mesmo tempo, a experiência acumulada ao longo de 83 anos demonstra que a formação jurídica não se resume à transmissão de conteúdo. A atualização permanente exige reflexão coletiva, convivência institucional e a capacidade de dialogar com diferentes visões sobre os desafios que impactam a profissão.
Nesse contexto, o Encontro Anual AASP 2026, que será realizado entre os dias 27 e 29 de agosto, em Campos do Jordão (SP), reafirma o valor da presença como elemento de desenvolvimento profissional.
A programação reunirá especialistas para debater temas centrais da agenda jurídica contemporânea, como cibersegurança, plataformas digitais, litigância abusiva, pejotização, planejamento sucessório, provas eletrônicas e insolvência, além de contar com conferência de abertura do filósofo Luiz Felipe Pondé.
O Encontro Anual representa uma oportunidade de convivência, construção de relacionamentos e compartilhamento de experiências entre profissionais de diferentes regiões do país. Em uma era de inteligência artificial, automação e interações mediadas por tecnologia, o contato humano continua sendo um diferencial competitivo e institucional.
Todas essas reflexões ganham relevância em um momento em que a própria Justiça debate os limites da virtualização. A Resolução nº 591 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina os julgamentos eletrônicos nos Tribunais e as discussões em torno da sustentação oral nos ambientes virtuais evidenciam uma questão fundamental: eficiência e tecnologia são indispensáveis, mas não podem substituir a participação humana e os espaços de diálogo para interação entre os atores do sistema de Justiça.
O futuro da Advocacia certamente será cada vez mais digital. Mas sua força continuará sendo construída por pessoas. Afinal, a tecnologia aproxima quem está distante. Já os encontros presenciais têm a capacidade de criar confiança, fortalecer comunidades profissionais e gerar conexões que nenhum algoritmo consegue produzir sozinho.