A Polícia Civil prendeu, nessa quinta-feira (18), um jovem de 18 anos suspeito de participação em um homicídio ocorrido no mês passado no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. A captura foi realizada por policiais da delegacia do município durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

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De acordo com a Polícia Civil, o investigado foi localizado na rua Circular, no bairro Pegorelli, e conduzido à Delegacia de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.