A Polícia Civil prendeu, nessa quinta-feira (18), um jovem de 18 anos suspeito de participação em um homicídio ocorrido no mês passado no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. A captura foi realizada por policiais da delegacia do município durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
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De acordo com a Polícia Civil, o investigado foi localizado na rua Circular, no bairro Pegorelli, e conduzido à Delegacia de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A prisão é resultado das investigações conduzidas pela equipe da Polícia Civil, que apura o homicídio registrado em maio. Segundo a corporação, o trabalho investigativo tem permitido o esclarecimento de diversos assassinatos ocorridos nos últimos meses na cidade.
Em nota, a Polícia Civil destacou que mantém atuação permanente no combate aos crimes contra a vida, com foco na identificação, investigação e prisão dos responsáveis por homicídios.
A corporação também reforçou a importância da colaboração da população para o avanço das investigações. Informações sobre crimes e suspeitos podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.
A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a motivação do crime nem sobre a participação do suspeito, informações que seguem sob investigação.