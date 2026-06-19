A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso de diversos produtos da marca New Agulha. A determinação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na quinta-feira (18).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o documento, os produtos não possuem registro, notificação ou cadastro e são produzidos por empresa sem autorização de funcionamento e para fabricar medicamentos. Entre os produtos estão um despigmentante e anestésicos. Confira:
- Anestésico micropigmentação de sobrancelha de 15 e 30 g, anestésico micropigmentação labial de 15 e 30 g
- Kit anestésicos para micropigmentação 15 g
- Anestésico micropigmentação de sobrancelha 15 g - pump
- Anestésico micropigmentação labial 15 g - pump
- Despigmentante para sobrancelhas 15 g - pump
A medida atinge ainda os produtos Glowvena e Master Fit One, anunciados e vendidos pela internet como medicamentos emagrecedores, e o produto Tremblona, produzido por empresa desconhecida.