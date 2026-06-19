A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso de diversos produtos da marca New Agulha. A determinação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na quinta-feira (18).

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De acordo com o documento, os produtos não possuem registro, notificação ou cadastro e são produzidos por empresa sem autorização de funcionamento e para fabricar medicamentos. Entre os produtos estão um despigmentante e anestésicos. Confira: