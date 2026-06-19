19 de junho de 2026
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa proíbe produtos de micropigmentação e emagrecedores

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso de diversos produtos da marca New Agulha.  A determinação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na quinta-feira (18).

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De acordo com o documento, os produtos não possuem registro, notificação ou cadastro e são produzidos por empresa sem autorização de funcionamento e para fabricar medicamentos.  Entre os produtos estão um despigmentante e anestésicos. Confira:

  • Anestésico micropigmentação de sobrancelha de 15 e 30 g, anestésico micropigmentação labial de 15 e 30 g  
  • Kit anestésicos para micropigmentação 15 g 
  • Anestésico micropigmentação de sobrancelha 15 g - pump  
  • Anestésico micropigmentação labial 15 g - pump  
  • Despigmentante para sobrancelhas 15 g - pump  

A medida atinge ainda os produtos Glowvena e Master Fit One, anunciados e vendidos pela internet como medicamentos emagrecedores, e o produto Tremblona, produzido por empresa desconhecida.

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