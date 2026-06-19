A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou duas novas resoluções que determinam a suspensão da venda, distribuição e uso de suplementos alimentares das empresas IDNLABS e Sanibras. As medidas foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (19) e motivadas por testes de qualidade insatisfatórios e falhas no processo de fabricação.

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IDNLABS

Testes de qualidade identificaram problemas, como quantidade de ingredientes abaixo do prometido na embalagem, recomendação de uso fora dos limites autorizados por lei e divulgação de alegações não autorizadas. A empresa informou ter iniciado recolhimento voluntário dos seguintes produtos: