A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou duas novas resoluções que determinam a suspensão da venda, distribuição e uso de suplementos alimentares das empresas IDNLABS e Sanibras. As medidas foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (19) e motivadas por testes de qualidade insatisfatórios e falhas no processo de fabricação.
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IDNLABS
Testes de qualidade identificaram problemas, como quantidade de ingredientes abaixo do prometido na embalagem, recomendação de uso fora dos limites autorizados por lei e divulgação de alegações não autorizadas. A empresa informou ter iniciado recolhimento voluntário dos seguintes produtos:
Suplemento Alimentar de Creatina em Pó: lotes 0148.05.2025, 0285.05.2025 e 0147.05.2025.
Suplemento Alimentar em Comprimidos BCAA 2-1-1: Lotes 003.01.2025, 004.01.2025 e 044.01.2025.
Suplemento Alimentar em Pó Beta Alanina: lotes 0267.08.2025, 0149.05.2025 e 079.02.2025.
Suplemento Alimentar de Multivitamínicos e Multiminerais (comprimidos revestidos): Lotes 005.01.2026 e 0211.07.2025.
Sanibras
No caso da Sanibras, ficou comprovada a ausência de estudos de estabilidade, qualidade e segurança dos produtos durante todo o prazo de validade. Além de deficiências na prevenção de contaminação e contaminação cruzada.
Os materiais publicitários e outros meios de divulgação dos produtos, além das rotulagens, apresentavam alegações terapêuticas, funcionais e de saúde não autorizadas pela legislação sanitária.
Todos os lotes de todos os suplementos alimentares da marca estão com venda, divulgação, uso e distribuição proibidos. Os produtos também não podem ser fabricados.