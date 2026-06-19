Um homem de 51 anos foi encontrado morto em um terreno baldio de São Sebastião. A vítima foi identificada como Edson Nascimento da Silva. O corpo dele foi encontrado na rua Carreador da Enseada, perto da rua Vale Verde, no bairro Enseada, na noite dessa quinta-feira (18).
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O boletim de ocorrência aponta nove perfurações aparentes por instrumento perfurocortante. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio de autoria desconhecida.
O caso mobilizou a Polícia Militar, o Samu, a perícia e a Polícia Civil. A investigação deve apurar quem matou a vítima, qual a motivação e quais pessoas tiveram contato com Edson antes do crime.
Irmã encontrou corpo de Edson
A irmã de Edson encontrou o corpo após procurar por ele desde cerca de 16h30. Ela relatou aos policiais que passou por várias casas da vizinhança em busca de informações sobre o paradeiro do irmão.
Durante as buscas, ela passou perto do terreno onde o corpo foi localizado e viu dois cães sair do local. Em seguida, entrou no terreno, encontrou o irmão caído no chão e acionou os serviços de emergência.
O Samu foi chamado para o atendimento. Primeiro, uma equipe chegou ao local e informou que uma médica estava em deslocamento. Depois, a médica avaliou a vítima e atestou o óbito.
Corpo da vítima tinha nove perfurações
O exame preliminar apontou nove perfurações aparentes por instrumento perfurocortante. Duas estavam na lateral do pescoço, uma na parte frontal do pescoço, uma no braço e cinco no tórax.
Esses dados iniciais não substituem o laudo necroscópico. A confirmação da causa da morte, da profundidade das lesões, do tipo de instrumento e da dinâmica do ataque depende da perícia e dos exames oficiais.
O boletim registra autoria desconhecida. Uma mulher aparece no documento como investigada. A polícia deve apurar os relatos de vizinhos antes de qualquer conclusão sobre participação no crime.
Testemunhas apontam uma mulher suspeita
Segundo a irmã da vítima, populares disseram que Edson teria sido visto com essa mulher nas proximidades de uma esquina e que ambos teriam entrado em um terreno da região. O BO também relata que a mulher declarou ter visto Edson sozinho perto da rua Carreador da Enseada.
A irmã de Edson disse à polícia que ouviu de um vizinho que a mulher teria sido vista com a vítima e que portava uma faca na cintura. Outro morador teria comentado na vizinhança que viu Edson entrar no mato com a mulher e depois viu apenas ela sair do local.
Esses relatos ainda precisam de confirmação formal. A investigação deve ouvir as pessoas citadas, verificar horários, buscar imagens e confrontar versões para saber se a informação tem ligação direta com o homicídio.
Caso registrado como homicídio
O caso foi registrado como homicídio porque Edson foi encontrado morto com lesões compatíveis, em análise preliminar, com ação violenta por instrumento perfurocortante. A autoria não foi definida no registro inicial.
A Polícia Civil deve reunir laudos, depoimentos, eventual rota percorrida pela vítima, informações de vizinhos e imagens de câmeras próximas. Esse conjunto de provas será necessário para esclarecer quem estava com Edson antes da morte e o que ocorreu dentro do terreno.