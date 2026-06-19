Um homem de 51 anos foi encontrado morto em um terreno baldio de São Sebastião. A vítima foi identificada como Edson Nascimento da Silva. O corpo dele foi encontrado na rua Carreador da Enseada, perto da rua Vale Verde, no bairro Enseada, na noite dessa quinta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O boletim de ocorrência aponta nove perfurações aparentes por instrumento perfurocortante. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio de autoria desconhecida.