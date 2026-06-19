19 de junho de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem é encontrado morto em terreno baldio de São Sebastião

Por Jesse Nascimento | São Sebastião
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Edson Nascimento da Silva
Vítima foi identificada como Edson Nascimento da Silva

Um homem de 51 anos foi encontrado morto em um terreno baldio de São Sebastião. A vítima foi identificada como Edson Nascimento da Silva. O corpo dele foi encontrado na rua Carreador da Enseada, perto da rua Vale Verde, no bairro Enseada, na noite dessa quinta-feira (18).

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O boletim de ocorrência aponta nove perfurações aparentes por instrumento perfurocortante. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio de autoria desconhecida.

O caso mobilizou a Polícia Militar, o Samu, a perícia e a Polícia Civil. A investigação deve apurar quem matou a vítima, qual a motivação e quais pessoas tiveram contato com Edson antes do crime.

Irmã encontrou corpo de Edson

A irmã de Edson encontrou o corpo após procurar por ele desde cerca de 16h30. Ela relatou aos policiais que passou por várias casas da vizinhança em busca de informações sobre o paradeiro do irmão.

Durante as buscas, ela passou perto do terreno onde o corpo foi localizado e viu dois cães sair do local. Em seguida, entrou no terreno, encontrou o irmão caído no chão e acionou os serviços de emergência.

O Samu foi chamado para o atendimento. Primeiro, uma equipe chegou ao local e informou que uma médica estava em deslocamento. Depois, a médica avaliou a vítima e atestou o óbito.

Corpo da vítima tinha nove perfurações

O exame preliminar apontou nove perfurações aparentes por instrumento perfurocortante. Duas estavam na lateral do pescoço, uma na parte frontal do pescoço, uma no braço e cinco no tórax.

Esses dados iniciais não substituem o laudo necroscópico. A confirmação da causa da morte, da profundidade das lesões, do tipo de instrumento e da dinâmica do ataque depende da perícia e dos exames oficiais.

O boletim registra autoria desconhecida. Uma mulher aparece no documento como investigada. A polícia deve apurar os relatos de vizinhos antes de qualquer conclusão sobre participação no crime.

Testemunhas apontam uma mulher suspeita

Segundo a irmã da vítima, populares disseram que Edson teria sido visto com essa mulher nas proximidades de uma esquina e que ambos teriam entrado em um terreno da região. O BO também relata que a mulher declarou ter visto Edson sozinho perto da rua Carreador da Enseada.

A irmã de Edson disse à polícia que ouviu de um vizinho que a mulher teria sido vista com a vítima e que portava uma faca na cintura. Outro morador teria comentado na vizinhança que viu Edson entrar no mato com a mulher e depois viu apenas ela sair do local.

Esses relatos ainda precisam de confirmação formal. A investigação deve ouvir as pessoas citadas, verificar horários, buscar imagens e confrontar versões para saber se a informação tem ligação direta com o homicídio.

Caso registrado como homicídio

O caso foi registrado como homicídio porque Edson foi encontrado morto com lesões compatíveis, em análise preliminar, com ação violenta por instrumento perfurocortante. A autoria não foi definida no registro inicial.

A Polícia Civil deve reunir laudos, depoimentos, eventual rota percorrida pela vítima, informações de vizinhos e imagens de câmeras próximas. Esse conjunto de provas será necessário para esclarecer quem estava com Edson antes da morte e o que ocorreu dentro do terreno.

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