O Festival São João de Caçapava celebra 101 anos. A edição gratuita acontecerá no Museu Roberto Lee entre os dias 23 e 28 de junho de 2026, com o tema "De Geração em Geração, 101 anos de São João".

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A tradição começou em 1925 e faz parte do calendário estadual e nacional de turismo.