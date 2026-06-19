O Festival São João de Caçapava celebra 101 anos. A edição gratuita acontecerá no Museu Roberto Lee entre os dias 23 e 28 de junho de 2026, com o tema "De Geração em Geração, 101 anos de São João".
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A tradição começou em 1925 e faz parte do calendário estadual e nacional de turismo.
O evento tem grande impacto social. As barracas são gerenciadas por entidades assistenciais que faturam durante a festa cerca de 80% de seu orçamento anual. Além disso, a entrada solidária arrecada alimentos para distribuição a famílias em condições de vulnerabilidade.
Neste ano, a programação conta com shows de Renato Teixeira, Munhoz e Mariano, Danilo e Davi e Sami Rico, além de quadrilhas e cortejo de carros de boi. Todos os shows noturnos contarão com tradução em Libras. O festival também oferecerá apresentações cênicas e passeios gratuitos de City Tour.
Confira agenda
- Na terça-feira (23), a programação começa às 16h com a Missa de Ação de Graças. Às 22h tem show com Danilo e Davi
. Na quarta-feira (24), o destaque inicial é o "Encontro Sertanejo" com artistas locais das 11h às 15h. Mais tarde, ocorre a transmissão do jogo Brasil x Escócia às 19h e o show com Munhoz e Mariano às 22h . Na quinta-feira (25), as atrações musicais começam às 18h e o show de João Nelore e Texano, às 22h, encerra a noite. Na sexta-feira (26), o destaque é o show de Renato Teixeira às 22h30 .
- No sábado (27), tem café da manhã no Campo do Padre às 8h e a 'Bênção do Sal' na Igreja Matriz às 10h. O dia segue com diversas atrações musicais até às 22h30
.
- No domingo (28), o encerramento do festival traz Os Traiados às 11h30, o Bingão às 13h30, a Quadrilha Junina Clareira na Mata às 18h, o show dos Amigos Taiada com Ana Santos, Daniel Junior, Kaique e Luan às 19h30 e o show final com Sami Rico às 22h30
.
A festa será organizada numa área de 10 mil metros quadrados no museu, na rua Dr. José de Moura Resende, nº 475, em Caçapava. A entrada é gratuita, mas requer a doação de 1 kg de alimento não perecível.