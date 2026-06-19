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IDENTIFICAÇÃO

Rafael Nascimento: veja quem é o homem executado a tiros em Pinda

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Rafael Nascimento de Jesus tinha 28 anos
Rafael Nascimento de Jesus tinha 28 anos

A vítima de homicídio registrado no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, foi identificada como Rafael Nascimento de Jesus, 28 anos. Ele foi baleado no Residencial Liberdade, na tarde de quinta-feira (18).

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O boletim de ocorrência registra homicídio consumado, autoria desconhecida e apuração de dois suspeitos vistos em uma motocicleta CG vermelha.

Rafael nasceu em 5 de janeiro de 1998. O boletim de ocorrência não informa a profissão dele. O documento policial registra Rafael como vítima fatal do homicídio ocorrido em Moreira César. Ainda não há informações oficiais sobre velório e sepultamento de Rafael.

O boletim informa que Rafael sofreu ferimentos causados por diversos disparos de arma de fogo, distribuídos pelo corpo. O registro também informa que ele recebeu socorro de populares antes da chegada da equipe policial.

O documento cita um possível envolvimento da vítima com tráfico de drogas. Essa informação consta do BO, mas não define motivação, autoria nem circunstância do crime. A investigação deve apurar se esse dado tem relação com o homicídio.

Rafael chegou a ser socorrido

O boletim de ocorrência aponta a avenida Marina de Oliveira Paula, no Residencial Liberdade, como local do crime. A ocorrência foi registrada às 16h dessa quinta.

De acordo com o BO, Rafael já não estava no local no momento da chegada da Polícia Militar, pois populares o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento de Moreira César.

Na unidade de saúde, ele deu entrada em estado grave e passou por procedimentos de estabilização. Mesmo assim, não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte transformou a ocorrência em homicídio consumado.

PM foi chamada para ocorrência com vários tiros

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender chamado sobre múltiplos disparos de arma de fogo no bairro Liberdade. Ao chegar, a equipe preservou a cena do crime e isolou a área para o trabalho pericial.

Populares relataram aos policiais que dois suspeitos teriam passado pelo local em uma motocicleta CG vermelha e que eles seriam os responsáveis pelos tiros. Apesar das diligências iniciais no entorno, a autoria, a motivação e as circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

O boletim foi registrado como homicídio de autoria desconhecida. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar circunstâncias, autoria e motivação do crime.

Matadores seguem desconhecidos

A identificação dos suspeitos deve depender de câmeras, depoimentos, perícia no local, análise da rota de fuga e informações repassadas por moradores. Qualquer dado sobre a motocicleta CG vermelha pode ajudar a investigação.

A investigação deve verificar se há ligação entre vítimas, suspeitos, veículos, armas, rotas de fuga ou motivação. Até a conclusão, a autoria do homicídio de Rafael permanece desconhecida.

O caso segue em investigação no 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba, em Moreira César. A Polícia Civil deve apurar quem atirou, por qual motivo Rafael foi alvo e se o crime tem relação com outros episódios recentes na cidade.

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