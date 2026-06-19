A vítima de homicídio registrado no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, foi identificada como Rafael Nascimento de Jesus, 28 anos. Ele foi baleado no Residencial Liberdade, na tarde de quinta-feira (18).
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O boletim de ocorrência registra homicídio consumado, autoria desconhecida e apuração de dois suspeitos vistos em uma motocicleta CG vermelha.
Rafael nasceu em 5 de janeiro de 1998. O boletim de ocorrência não informa a profissão dele. O documento policial registra Rafael como vítima fatal do homicídio ocorrido em Moreira César. Ainda não há informações oficiais sobre velório e sepultamento de Rafael.
O boletim informa que Rafael sofreu ferimentos causados por diversos disparos de arma de fogo, distribuídos pelo corpo. O registro também informa que ele recebeu socorro de populares antes da chegada da equipe policial.
O documento cita um possível envolvimento da vítima com tráfico de drogas. Essa informação consta do BO, mas não define motivação, autoria nem circunstância do crime. A investigação deve apurar se esse dado tem relação com o homicídio.
Rafael chegou a ser socorrido
O boletim de ocorrência aponta a avenida Marina de Oliveira Paula, no Residencial Liberdade, como local do crime. A ocorrência foi registrada às 16h dessa quinta.
De acordo com o BO, Rafael já não estava no local no momento da chegada da Polícia Militar, pois populares o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento de Moreira César.
Na unidade de saúde, ele deu entrada em estado grave e passou por procedimentos de estabilização. Mesmo assim, não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte transformou a ocorrência em homicídio consumado.
PM foi chamada para ocorrência com vários tiros
A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender chamado sobre múltiplos disparos de arma de fogo no bairro Liberdade. Ao chegar, a equipe preservou a cena do crime e isolou a área para o trabalho pericial.
Populares relataram aos policiais que dois suspeitos teriam passado pelo local em uma motocicleta CG vermelha e que eles seriam os responsáveis pelos tiros. Apesar das diligências iniciais no entorno, a autoria, a motivação e as circunstâncias ainda não foram esclarecidas.
O boletim foi registrado como homicídio de autoria desconhecida. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar circunstâncias, autoria e motivação do crime.
Matadores seguem desconhecidos
A identificação dos suspeitos deve depender de câmeras, depoimentos, perícia no local, análise da rota de fuga e informações repassadas por moradores. Qualquer dado sobre a motocicleta CG vermelha pode ajudar a investigação.
A investigação deve verificar se há ligação entre vítimas, suspeitos, veículos, armas, rotas de fuga ou motivação. Até a conclusão, a autoria do homicídio de Rafael permanece desconhecida.
O caso segue em investigação no 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba, em Moreira César. A Polícia Civil deve apurar quem atirou, por qual motivo Rafael foi alvo e se o crime tem relação com outros episódios recentes na cidade.