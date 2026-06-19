A vítima de homicídio registrado no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, foi identificada como Rafael Nascimento de Jesus, 28 anos. Ele foi baleado no Residencial Liberdade, na tarde de quinta-feira (18).

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O boletim de ocorrência registra homicídio consumado, autoria desconhecida e apuração de dois suspeitos vistos em uma motocicleta CG vermelha.