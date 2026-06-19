Moradores e turistas que frequentam o Litoral Norte devem ficar atentos à classificação das praias na região. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgou um novo boletim de balneabilidade com 13 praias impróprias para o banho.

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Em Caraguatatuba, os banhistas devem evitar as praias do Centro e das Palmeiras. Já no município de Ilhabela, a lista contempla as praias da Armação, Itaquanduba, Itaguaçu e Perequê.