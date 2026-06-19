Moradores e turistas que frequentam o Litoral Norte devem ficar atentos à classificação das praias na região. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgou um novo boletim de balneabilidade com 13 praias impróprias para o banho.
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Em Caraguatatuba, os banhistas devem evitar as praias do Centro e das Palmeiras. Já no município de Ilhabela, a lista contempla as praias da Armação, Itaquanduba, Itaguaçu e Perequê.
Quem estiver em São Sebastião deve evitar as praias de São Francisco, Pontal da Cruz, Deserta e Porto Grande. Por fim, em Ubatuba, os pontos impróprios são a praia do Rio Itamambuca e dois trechos monitorados na praia do Itaguá.
Os locais são sinalizados fisicamente por uma bandeira vermelha e indicam contaminação por esgoto ou detritos carregados pela chuva, com potencial risco de doenças como gastroenterite e infecções de pele.
A classificação é válida até 25 de junho de 2026.