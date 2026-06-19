A sexta-feira (19) será um dia tipicamente de outono no Vale do Paraíba, com tempo firme, temperatura mais baixa e com pouca chance de chuva, segundo a Defesa Civil Estadual.

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O estado de São Paulo amanheceu com tempo firme, pouca nebulosidade e temperaturas amenas. Em pontos da faixa leste, onde está o Vale, houve formação de nevoeiro e neblina, com dissipação prevista ao longo da manhã em razão do aquecimento solar.