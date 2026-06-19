A sexta-feira (19) será um dia tipicamente de outono no Vale do Paraíba, com tempo firme, temperatura mais baixa e com pouca chance de chuva, segundo a Defesa Civil Estadual.
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O estado de São Paulo amanheceu com tempo firme, pouca nebulosidade e temperaturas amenas. Em pontos da faixa leste, onde está o Vale, houve formação de nevoeiro e neblina, com dissipação prevista ao longo da manhã em razão do aquecimento solar.
Ao longo do dia, as condições atmosféricas apresentarão características típicas de outono, com predomínio de tempo estável na maior parte do Estado devido à atuação de uma massa de ar frio e seco.
Esse sistema manterá o tempo firme e as temperaturas baixas, reforçando a sensação de frio em todas as regiões paulistas.
Durante a tarde, as temperaturas se elevam gradualmente em grande parte do Estado.
Contudo, nas regiões que fazem divisa com o Paraná, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva em decorrência da aproximação de uma frente fria.
A umidade relativa do ar deverá variar entre 40% e 60% na maior parte do interior paulista, com valores entre 35% e 50% nos setores norte, nordeste e leste do Estado.
No litoral e na Serra do Mar, a influência da circulação marítima manterá índices mais elevados, entre 60% e 80%.
Diante das baixas temperaturas e da redução da umidade relativa do ar, recomenda-se atenção especial às populações mais vulneráveis, especialmente às pessoas em situação de rua.