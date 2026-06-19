O Jacareí Rugby começa neste sábado (20) sua participação no Super 12, competição organizada pela Confederação Brasileira de Rugby e considerada a principal disputa do rúgbi 15 nacional. A equipe recebe o Nova Lima, de Minas Gerais, às 14h, no Campo do Balneário, em Jacareí, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C.
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Atual campeão das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, o clube paulista inicia mais uma campanha em busca de uma vaga nas fases decisivas da competição. O adversário da estreia retorna à primeira divisão nacional após conquistar o acesso e volta a disputar o torneio entre as principais equipes do país.
O duelo também marca o reencontro entre os dois times após uma década. O único confronto oficial registrado aconteceu em 2016, pela Taça Tupi, quando o Jacareí venceu o Nova Lima. Agora, as equipes se enfrentam pela primeira vez na elite do rúgbi brasileiro.
Nesta temporada, o Super 12 mantém a fórmula de disputa utilizada nos últimos anos. As 12 equipes participantes foram divididas em três grupos com quatro integrantes cada. Na primeira fase, os clubes jogam entre si em turno e returno dentro das respectivas chaves.
Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para o Hexagonal Final, etapa em que os seis classificados se enfrentam em turno único. Ao término dessa fase, os dois primeiros colocados garantem presença na final que definirá o campeão nacional de 2026.
Nas edições de 2024 e 2025, o Jacareí encerrou o Hexagonal Final na primeira colocação e assegurou o mando de campo na decisão. Em ambas as oportunidades, a equipe enfrentou o Farrapos, do Rio Grande do Sul, no Campo do Balneário, conquistando o título nacional. O clube também foi campeão brasileiro em 2017.
Além de Jacareí Rugby e Nova Lima, o Grupo C conta com SPAC e Pasteur, ambos de São Paulo. No Grupo A estão Farrapos, Desterro, Joaca e Charrua. Já o Grupo B reúne São José Rugby, Poli, Rio Branco e Tornados. A competição segue ao longo dos próximos meses até a definição dos finalistas do Campeonato Brasileiro de Rúgbi 15.