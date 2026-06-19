O Jacareí Rugby começa neste sábado (20) sua participação no Super 12, competição organizada pela Confederação Brasileira de Rugby e considerada a principal disputa do rúgbi 15 nacional. A equipe recebe o Nova Lima, de Minas Gerais, às 14h, no Campo do Balneário, em Jacareí, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C.

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Atual campeão das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, o clube paulista inicia mais uma campanha em busca de uma vaga nas fases decisivas da competição. O adversário da estreia retorna à primeira divisão nacional após conquistar o acesso e volta a disputar o torneio entre as principais equipes do país.